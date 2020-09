'Previše je takvih kriminalaca u Splitu. Mlade treba motivirati da budu pošteni, a ne smeće...'

<p>Iskreno, nakon što sam vidio snimku zlostavljanja maloga iz Kaštela, ništa mi nije bilo jasno, a kad sam se raspitao i saznao, odmah me zabolio me želudac, poludio sam, otišao do menadžera i tražio od njega da prekinemo pripreme i vratimo se u Split, pomoći tom momku. Krv je u meni proključala, zamišljao sam da je pitanju moj sin.</p><p>Ispričao nam je to naš proslavljeni kickboksač <strong>Antonio Plazibat</strong> (26), koji je na društvenoj mreži objavio poruku u kojoj prijeti nasilnicima iz Kaštel Štafilića.</p><p>- Iskreno, snimio sam jednu poruku, no nakon što sam je dva puta odgledao, odlučio sam je ne objaviti. Nakon sat vremena, puno manje živčan, snimio sam drugu, puno blažu, koju sam i objavio... Nemam se ja sada što kome opravdavati, jednostavno, srce me zaboljelo, kao i vjerojatno sve koji su vidjeli snimku zlostavljanja. Još kad sam čuo da je jedan od njih kickboksač, pao mi je mrak na oči - govori nam Antonio u dahu i nastavlja:</p><p>- Da sam bio u Splitu, ja bih njih našao, poredao ih na isto mjesto kao oni njega i snimao ih, da malo oni vide kako je to kad ih netko maltretira. Naravno, ne bih ih udarao punom snagom, ali podijelio bi im par 'odgojnih iza uha' i par 'nogu u guzicu', pa da vide kako bi se oni osjećali. To njihovo ponašanje je tipično ponašanje mladih kriminalaca kakvih je u Splitu previše i ne trebaju nam novi. Mlade treba motivirati da se bave poštenim stvarima i sportom, a ne da postanu ljudsko smeće...</p><p>Antonio vjeruje kako će pravda na koncu ipak biti zadovoljena, a pokrenuo je i akciju pomoći malome Lovri.</p><p>- Razbjesnili su zlostavljači ne samo Kaštela i Split, nego i cijelu Hrvatsku, i sada će jedno vrijeme morati dobro pripaziti kuda se šetaju i gdje izlaze. A što se tiče pomoći, još neko vrijeme bit ću u Amsterdamu, pa sam zamolio prijatelja kickboksača <strong>Vlatka Žaju</strong> da u moje ima skuplja pomoć. Ja ću svojim kanalima pozvati ljude, a sve će ići preko njega dok se ja ne vratim.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO PODRŠKE FNC BORACA:</strong></p><p>Spojio je njega i momka kojega su tukli i tražili 2000 kuna. Dvojicu se sumnjiči i za prodaju marihuane, a dvojica će ostati u istražnom zatvoru mjesec dana.</p><p>- Malo smo popričali telefonom i rekao sam mu da me može nazvati bilo kada, što god mu treba. Već se javilo jako puno ljudi, sportaša prije svih, ali i mojih poznanika koji su počeli prikupljati pomoć, i nadam se da će biti dovoljno barem za neko vrijeme. Još jednom se pokazalo srce hrvatskog naroda, koji je spreman stati u zaštitu slabima i protiv nepravde - kaže Plazibat, koji se ne zamara previše prijetnjama koje mu stižu s lažnih profila na društvenim mrežama.</p><p>- To su troleri kojima ne treba davati pažnju, uopće se ne uzbuđujem zbog toga - zaključio je Antonio.</p>