Svaka čast! Plazibat organizira akciju za napadnutog momka

Brojni ljudi žele pomoći mladiću kojega su mučki napala petorica ljudi u Kaštelima tražeći od njega novac. Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat uz pomoć prijatelja organizira akciju

<p>Sramotan napad petorice mladića na bespomoćnog vršnjaka u Kaštelima zgrozio je Hrvatsku, a među prvima koji je stao u zaštitu napadnutoga poznati je hrvatski kickboksač <strong>Antonio Plazibat</strong> (26).</p><p>- Koji ste mangupi, a? Vas četvorica tuče jednoga, je li? Bit će vam lipo kad vam ja dođem malo pokazati kako se baca high-kick, kroše, di se drže ruke, kako se vrte kružni... Glupani mali. Ovo toliko boli kad gledaš da sam sad u Splitu ja bi vas tražija, a ne policija, retaji je**ni, da bili retaji - rekao je Plazibat na Instagramu i dodao:</p><p>- I čuja sam da neko od vas neki sport borilački trenira, kickboks il' nešto. Kako te nije sramota? Umisto da zaštitiš i staneš u obranu ti tučeš okolo. Jel te sramota? Doć' ću ti ja pokazat' malo na sparing kako se tuče i radi, šta triba napravit'.</p><p>Plazibat je uz pomoć nekoliko prijatelja organizirao humanitarnu akciju za pomoć napadnutom momku. Pozvao je sve koji žele da doniraju odjeću, kućne potrepštine i druge stvari potrebne za svakodnevni život prijatelju koji će potom odnijeti sve to mladiću.</p><p>- Ako tko zna maloga sa snimke ili ako vidi ovo, neka se slobodno javi ako ikad išta bude trebalo. Drži se i vidiš da je cijela Hrvatska uz tebe - jasan je bio bivši K-1 prvak i član Top 5 boraca Gloryja, najjače svjetske organizacije kickboksa.</p><p>Ako želite pomoći, javite se Antoniju na njegov <a href="https://www.instagram.com/antonioplazibat/" target="_blank">profil na Instagramu</a>.</p><h2>Tražili ga 2000 kuna pa ga mlatili</h2><p>U pritvoru su 19-godišnjak i maloljetnik, za koje policija sumnja da su od oštećenog mladića (19) došli podmiriti navodni dug od 2000 kuna, a pritom su ga tukli, dok je jedan snimao.</p><p>Iživljavanje je trajalo nekoliko minuta, a na snimci se vidi kako dvojica mlate nesretnog mladića šakama i nogama.</p><p>- Trebao sam ići s njima u Sinj na Veliku Gospu, dogovorili smo se da svak’ ponese po 200 kuna za piće, pečenje i gorivo, Ja sam taj dan trebao imati 200 kuna, ali nisam ih dobio. Ipak sam otišao s njima, oni su me počastili i vratili kući. Prošle subote su me dočekali i tražili dvije tisuće kuna. Imam neki skuter koji sam im dao i rekao da mi otpišu dug, no majka od jednog od njih sumnjala je da je motor ukraden pa su mi ga vratili. Rekli su mi da na sve zaboravim. A onda su tu subotu došli po mene u kuću, izveli me tu ispred crkve i evo, sad je sve u policiji - rekao nam je jučer mladić kojeg su pretukli.</p><p>Splitska policija sumnja da su osumnjičeni u više navrata oštećenom prodavali marihuanu.</p>