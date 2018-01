Jedva sakupile novac za turnir pa se kući vratile s broncom

Ekipa ženskog akademskog ragbi kluba Mladost sudjelovala je protekli vikend na svom prvom Snow Rugby turniru u talijanskom Tarvisiju te su nakon šest odigranih utakmica u dva dana osvojile treće mjesto. Ovaj turnir jedan je od najpoznatijih snow rugby događanja i održava se već šest godina. Ove godine sudjelovalo je 20 muških i 8 ženskih ekipa iz cijele Europe.

Da bi uopće došle na turnir, djevojke su se morale dobro organizirati. Putovale su svojim automobilima, a smještaj su pronašle u slovenskom hostelu uz granicu jer si smještaj u Italiji nisu mogle priuštiti. Svako jutro putovale su 40-ak kilometara na utakmice i isto toliko nazad do Slovenije. Kuhale su same, a mame su za put ispohale meso. Veći dio su platile same, a uspjele su pronaći i donatore kojima su pokrili dio troškova.

Prvi dan Mladostašice su otvorile pobjedom nad talijanskom ekipom (7-6), a do kraja dana upisale su još jednu pobjedu na Austrijankama (5-3) te poraz s minimalnom razlikom (5-6) od njemačke ekipe Oktoberfest. S obzirom na odlične rezultate prvoga dana, drugi dan započeo je utakmicom četvrtfinala u kojoj su Mladostašice ponovno uvjerljivo pobijedile talijansku momčad (6-2) te izborile polufinale. U polufinalu ih je dočekala ekipa München RFC-a, koja je na kraju neizvjesne utakmice slavila 6-5 i plasirala se u finale u kojem ih je čekala ekipa Oktoberfesta dok je pred ekipom Mladosti ostala borba za treće mjesto. U završnoj utakmici Mladostašice su uspješno svladale austrijsku momčad te se kući vratile s broncom.

