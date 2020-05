Jedvaj lagan kao pero! Grešku protivnika pretvorio je u gol

U prvom kolu Bundeslige otkad je korona virusa igralo je nekoliko Hrvata, a među njima je i Tin Jedvaj, branič Augsburga dok su na suprotnoj strani bili Josip Brekalo i Marin Pongračić.

Jedvajev Augsburg primio je gol i bio u zaostatku od 43. minute, no u 54. minuti Jedvaj je momčad ponovno vratio u igru.

Augsburg je imao prekid s desne strane terena, išao je ubačaj u šesnaesterac, a tamo je branič Wolfsburga John Brooks očajno reagirao i praktički glavom zapucao na vlastiti gol.

Ipak, njegov golman uspio mu je obraniti, no odbio je loptu tek u gredu, a ona je nakon toga pala na gol crtu gdje ju je pokupio Tin Jedvaj i glavom zakucao do kraja.

It's been credited to Tin Jedvaj! We won't take it away from you, Tin 😉⚽️ pic.twitter.com/r6N96pi9Rj