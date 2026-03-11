JEL BODO PROŠLI? Norvežani su nakon Intera šokirali i Sporting

Bodø/Glimt je još jednom pokazao da nije slučajno postao europski fenomen. Nakon izbacivanja Intera, protiv Sportinga je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka zabio dva gola u prvom dijelu.

Sondre Fet je ušao u šesnaesterac i u duelu s Giorgosom Vagiannidisom pao, a Slovak Ivan Kružliak pokazao na penal. Fet je preuzeo odgovornost u 32. minuti i mirno poslao loptu u mrežu. Taj je gol borbenim Norvežanima dao dodatni vjetar u leđa.

U prvoj minuti nadoknade Jens Petter Hauge je povukao akciju i poslao loptu prema Oleu Didriku Blombergu. Sportingova obrana pokušala je presjeći dodavanje, ali je odbijanac završio točno pred nogama domaćeg napadača. Blomberg je zakucao loptu u mrežu za velikih 2-0.

