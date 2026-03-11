Obavijesti

JEL BODO PROŠLI? Norvežani su nakon Intera šokirali i Sporting

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt šokirao Sporting s dva gola u prvom poluvremenu osmine finala Lige prvaka! Fet i Blomberg su bili strijelci, norveški fenomen nastavlja dominirati

Bodø/Glimt je još jednom pokazao da nije slučajno postao europski fenomen. Nakon izbacivanja Intera, protiv Sportinga je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka zabio dva gola u prvom dijelu.

Sondre Fet je ušao u šesnaesterac i u duelu s Giorgosom Vagiannidisom pao, a Slovak Ivan Kružliak pokazao na penal. Fet je preuzeo odgovornost u 32. minuti i mirno poslao loptu u mrežu. Taj je gol borbenim Norvežanima dao dodatni vjetar u leđa.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP
Foto: Fredrik Varfjell

U prvoj minuti nadoknade Jens Petter Hauge je povukao akciju i poslao loptu prema Oleu Didriku Blombergu. Sportingova obrana pokušala je presjeći dodavanje, ali je odbijanac završio točno pred nogama domaćeg napadača. Blomberg je zakucao loptu u mrežu za velikih 2-0. 

Golove Bodø/Glimta pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP
Foto: Fredrik Varfjell

