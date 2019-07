Imaju li srca? Dječak plakao dok su mu navijači uzimali dres

Neke nam stvari nikada neće biti jasne, a jedna takva dogodila se danas u Brazilu. Internacional i Gremio susreli su se u 11. kolu tamošnje Serie A, a dvoboj gradskih rivala na koncu je završio bez pobjednika (1-1). Domaća je momčad povela autogolom Paula Mirande, ali je za konačnih 1-1 u 71. minuti pogodio Luan. No, pažnju brazilske javnosti privukli su navijači Internacionala.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Domaći su navijači na tribinama pronašli jednog omalenog navijača koji je na sebi imao dres Gremija. Nažalost, "frajeri" od 40-50 godina na silu su skinuli dres malenom dječaku koji je cijelo vrijeme ridao suze.

Foto: Twitter

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.

I kojem ništa nije bilo jasno. Čudno, ali na tribini nije bilo dovoljno "pametnih glava" da smiri situaciju, a najagresivnija prema malenom dječaku bila je - odrasla žena!?

Dječak je plakao i tražio svoj dres natrag, a to su radili i njegovi roditelji koji su navijači Internacionala, no ni oni nisu uspjeli uvjeriti agresivne navijače da je on samo dijete i da je nepotrebno ponašati se tako agresivno.