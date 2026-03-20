Jelavić: 'Mora se poklopiti loš dan Dinama. U svakom trenutku moramo biti iznad prosjeka'

Nogometaši Lokomotive će u subotu od 17.15 sati dočekati prvoplasirani Dinamo u 27. kolu HNL-a. Momčad Nikice Jelavića je sedmoplasirana s 30 bodova, a zadnju pobjedu ostvarila je protiv Osijeka (3-1) u sklopu 23. kola domaćeg prvenstva. S druge straane, Dinamo ima deset bodova prednosti ispred Hajduka, a do kraja prvenstva ostalo je još deset kola.

Trener 'lokosa' Nikica Jelavić najavio je subotnju utakmicu.

- Iza nas su energične pripreme, cijeli tjedan spremali smo se jako dobro i jedva čekamo utakmicu. Nadam se da možemo izvući nešto pozitivno. Neupitno je da nemamo velike šanse, s druge strane je momčad ogromne kvalitete. Moramo biti maksimalno fokusirani 90 minuta, mora se poklopiti i Dinamov loš dan u kojem ćemo iskoristiti svaku njihovu pogrešku. Slaven Belupo u prošlom je susretu u 60–70 minuta pokazao da se može, no u svakom trenu utakmice trebamo biti iznad svog prosjeka - rekao je.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U prošlom kolu Lokomotiva je poražena od Hajduka 2-1, ali unatoč porazu, trener zagrebačke momčadi izdvojio je formu Ibrahima Sabre i Leona Belcara, a osvrnuo se i na stanje Marka Roga.

- Obojica su već pokazala da se neupitno radi o pojačanjima. Sabra nam je jako važan, donosi novu energiju prema naprijed i dobro ga je imati u rotaciji. Belcar je također odigrao jako dobro. Marko Rog? Trenutačno je u fazi fizičkog povratka ka ozbiljnom treningu. Dugo nije igrao, nije imao pravi podražaj i ipak se to vidi i osjeti. Najvažnije je da je zdrav, dozirat ćemo ga i ubacivati koliko god da je spreman. Kvaliteta je, naravno, neupitna.

Naglasio je kako nema opuštanja i da žali za bodom u Splitu.

- Dok matematički ne osiguramo ostanak, razmišljat ćemo prvenstveno o tome. Ne smijemo si dopustiti upad u nekakvu komfor-zonu ili se upustiti u razmišljanja da je ta borba daleko. Imamo mir, ali svjesni smo da dva-tri loša rezultata mogu sve promijeniti i gurnuti nas u grčevitu borbu. Ne opuštamo se, dobro radimo, malo žalim za bodom u Splitu, ali nadam se da i Dinamu možemo pomrsiti račune i izvući nešto. Istina je da su nam najbitnije utakmice protiv direktnih protivnika za sredinu tablice, gdje bismo se voljeli učvrstiti. Voljeli bismo što prije povećati bodovnu zalihu da možemo gledati prema igračkoj križaljci za iduću sezonu, ali i dati šansu mladima koje želimo dodatno promovirati - zaključio je Nikica Jelavić.