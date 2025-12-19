Obavijesti

LOKOSI KAO CRNA MAČKA

Jelavić uoči Dinama: Teško je, pokošeni smo. Zvat ću i juniore

Piše Josip Tolić,
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lokomotiva u krizi! Osam utakmica bez pobjede, a sad ih čeka Dinamo. Jelavić se bori s gripom u ekipi, no vjeruje u čudo protiv favorita HNL-a

Nogometaši Lokomotive u crnom su nizu od osam utakmica bez pobjede u HNL-u, a posljednji klub koji su pobijedili upravo je Dinamo, kojem u subotu od 17.45 (MAXSport 1) ovaj put dolaze u goste. Nikica Jelavić pokazao je da može zagorčati život "modrima" kojima bi sve osim pobjede bio težak udarac i vjerojatno pad na drugo mjesto tijekom božićno-novogodišnje stanke. Pa ipak, Jelavić priznaje kako ima puno problema pri odabiru momčadi za gradski derbi.

- Teško nam se pripremati. Ne zbog Dinama, nego zbog nas samih. Gripa nas je poharala, pokošeni smo. Bolesni su Antolić, Vešović, Vuković, Šitum... I to vam sada kažem iz glave, jer nedostaju i još neki koji igraju nešto manje. Krivak je također upitan jer je uspio odraditi tek jedan trening. O sastavu ću odlučivati netom prije utakmice, ovisno o tome hoće li se dotad netko oporaviti ili barem osjećati bolje. Imali smo dosta problema u pripremi utakmice. Sastav će biti šarolik, nemamo baš puno izbora, dijelom ćemo se morati osloniti na igrače koji dosad nisu imali glavni dio minutaže, također i na juniore. Nekako ćemo se skupiti... S druge strane, to im je svima prilika da se iskažu u velikoj utakmici. - rekao je trener Lokomotive za Sportske novosti.

Osim navedenih, bivši "vatreni" u kadru nema ni kartonirane Diopa i Katića. I Dinamo ima nekih problema, van konkurencije su Mounsef Bakrar, Ismaël Bennacer, Mateo Lisica i Noa Mikić. Ali Jelavić je svjestan snage protivnika.

- O Dinamu je suvišno trošiti riječi. Definitivno su, individualnom kvalitetom, najbolja ekipa u Hrvatskoj. To je jasno svima. Favoriti su u svim segmentima i ja se nadam da će se naš maksimum poklopiti s njihovim lošim danom, jer samo tako možemo nešto uzeti. To je realnost. Od svojih momaka tražim samo da odigraju utakmicu na najboljoj mogućoj razini. Tada možemo zakomplicirati svakome, pa tako i Dinamu. Činjenica je da mi u ovoj utakmici nemamo što za izgubiti, već samo puno dobiti - dodao je Jelavić.

Utakmicu sudi Zagrepčanin Ante Čulina, pomoćnici su Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Dario Kolarević iz Zagreba, a u VAR sobi sjedit će Ante Čuljak i Luka Pušić.

