Slavko Ištvanić

Bivši kapetan Dinama traži isplatu duga. U srijedu dolazi prosvjedovati pred Maksimir

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Predstavljanje liste i programa Dinamovo proljeće koju predvodi Velimir Zajec | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Slavko Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana

Bivši kapetan Dinama Slavko Ištvanić najavio je novi korak u dugogodišnjoj borbi za isplatu duga koji, kako tvrdi, zagrebački klub ima prema njemu još od devedesetih godina. Ištvanić će u srijedu u 11 sati doći pred maksimirski stadion i stati pokraj spomenika Bad Blue Boysima, gdje će čekati dok ga netko iz klupske uprave ne primi na razgovor.

Ištvanić potražuje 70.000 eura bez kamata, a tvrdi da se dug temelji na sudskoj presudi iz 1997. godine. Riječ je o ugovoru koji je potpisao s Dinamom dok je klub djelovao kao udruga građana. Kasnije klupske transformacije zakomplicirale su slučaj, a iz Dinama su mu, prema njegovim riječima, ranije poručivali da sadašnji klub nije pravni sljednik i da zbog toga ne može preuzeti taj dug.

Nekadašnji Dinamov igrač takvo objašnjenje ne prihvaća. Smatra da je klub preuzeo povijest, trofeje, tradiciju i sve ono što se veže uz Dinamovo ime, pa zato mora preuzeti i obveze iz prošlosti. Ištvanić tvrdi da ima dokumentaciju koja potvrđuje njegove navode i da od svoje borbe neće odustati. Uz financijski dio, iza njegova zahtjeva stoji i teška obiteljska situacija.

U prošlosti je zbog istog slučaja najavljivao i štrajk glađu, a sada se odlučio na prosvjed ispred stadiona kojem je dao velik dio igračke karijere. Posebno ga pogađa, kako navodi, to što se ništa nije promijenilo ni nakon dolaska nove uprave na čelu s Velimirom Zajecom, koju je javno podržao tijekom izbora pod geslom "Dinamovo proljeće".

Zagreb: Predstavljanje liste i programa Dinamovo proljeće koju predvodi Velimir Zajec | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ištvanić je u Dinamu ostavio dubok trag. U dvjema epizodama, od 1983. do 1991. te od 1992. do 1995. godine, odigrao je 178 službenih ligaških utakmica, a ukupno je za klub nastupio više od 500 puta. Nosio je i kapetansku vrpcu, a upisao je i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju u razdoblju od 1991. do 1994. godine.

Sada se nada da će njegov dolazak pred Maksimir konačno otvoriti razgovor s klupskim vodstvom i pokrenuti rješavanje slučaja koji, prema njegovim riječima, traje gotovo tri desetljeća.

