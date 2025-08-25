Jeličić: Neka PR Hajduka bira tko će suditi klubu. Omerović je kao onaj iz partizanskih filmova

Analitičari MAXSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić u emisiji Studio SuperSport HNL osvrnuli su se na proteklo, četvrto kolo HNL-a nakon kojega su Dinamo i Hajduk stopostotni, a Rijeka je potonula već na osam bodova minusa.

Osijek - Hajduk 0-2

Jeličić: Što se sad događa u svijetu društvenih mreža, treba li Marka prodati? U deset dana od neznalica do fenomena, titula je naša i slično. To je taj apsurdistan. Garcia stalno ponavlja što je momčad, rekao je da mu više od pobjede znači da je vidio sve igrače. Igrači mu rastu u tom procesu, bolje se osjećaju i okrenuti su igri, sve što nisu imali prošle godine, a to je de facto ista momčad. Svi su narasli i izgleda da su rutinski prošli Osijek, što je u zadnjih nekoliko godina bila nemoguća misija. Utakmica je u prvih 10-15 minuta mogla otići na obje strane, a Hajduku je prva ideja bila umrtviti protivnika. Zabio je gol u pravo vrijeme i kontrolirao sve, izgledao rutinski. U drugom poluvremenu je bila drugačija priča.

Vejić: Većina nas je očekivala da će Čolina zaigrati lijevo, a Bukvić desnog krila, ali Rožman se nije odlučio za tandem Bukvić - Omerović koji je odlično funkcionirao prošle sezone. Nije bilo dobro u prvom poluvremenu, Karačić je radio vrhunski posao na boku. Rožman je probao ubaciti još jednog napadača, ubacio Petrusenka umjesto Babeca i Hajduk je imao problema, ali se onda oslobodio pritiska. Pukštas, Krovinović i Raci dodavanjima kroz sredinu. Moram se dotaknuti Livaje kojega su prozivali nakon slabijih utakmica. On je proslavio gol s klupom i tako dao do znanja da nema problema s trenerom ako je on odlučio da ga odmori. I Šegina reakcija nakon gola puno govori.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jeličić: Osijek? Frustracija postoji. Da je Šopov zabio, bila bi drugačija utakmica. Ali imaš Livaju koji zabije kako zabije. Slušam Rožmana, naravno da su frustrirani, ali što mu zamjeriti? Ne bih razbijao tandem Omerovića i Bukvića. Kad su u drugom poluvremenu pritisnuli, Jakupović je imao mrtvaca i još je bilo nekoliko šansi... Kad Osijek ulazi u gol-šansu, ja ne očekujem da će zabiti, ali ne očekuju ne igrači. Vidiš po govoru tijela. Rožman može riješiti to isključivo razgovorom da ne potonu i čekati prva tri boda koja će im dati prostora da rastu. Ako nisi zabio, ne možeš primiti ovakva dva gola. Omerović ima 36 izgubljenih posjeda. Podsjeća me kao one u partizanskim filmovima koje ubiju u četvrtoj minuti! On se zabije u zid... U redu je da probaš dribling, ali ne možeš stalno na trojicu. Glava mu je dolje stalno, treba mu staviti šancov ovratnik. Babec u trećoj minuti izvrne zglob, šepa dok Livaja zabija. Pa traži zamjenu! Šopov ne sudjeluje u igri, imao je samo 12 dodira s loptom u drugom poluvremenu, Mkrčjan onako primi gol protiv Šege... Vrbančić mora biti ekonomičniji, pojeo je Pajazitija u duelima, ali u drugom je ostao bez kisika u 60. minuti.

Vejić: Sigur nije putovao s momčadi? Ako Hajduk ne mora prodavati, bilo bi dobro da ostanu i Sigur i Pukštas. Sad se u javnosti okrenulo, prije su htjeli da Pukštas ode, a Sigur da ostane, sad je obratno. Ne znam kakva je situacija s Rebićem, možda su žurili s minutažom. Hajduk bi mogao opet imati konkurentnu momčad u borbi za prvaka.

Jeličić: Dolaze dvojica igrača iz Španjolske s dobrim CV-om. Postavlja se pitanje zašto dolaze u Hajduk, ali jedno je kad pregovaraš s Rakitićem i Vučevićem, ili Bobanom... Ne sumnjam da će se dobro uklopiti u momčad. To će biti dodana vrijednost. Sve se manje priča kad nekoga nema. Kritike oko suđenja? Znam da tamo ima puno zaposlenih u PR-u i da imaju puno vremena, neka oni biraju tko će suditi, da to bude netko tko njima odgovara, ali da ne bude isti sudac kolo za kolom, to se ne smije. To nije način na koji veliki klub treba reagirati. Mlad je sudac i ima perspektivu.

Dinamo - Istra 3-0

Jeličić: Proces traje, doći će vrlo brzo Europa. Imaju široki kadar, trebat će dobro planirati. U ovoj utakmici, za razliku od prve tri, Dinamo je bio konzistentniji koji nije gotovo ništa dozvolio Istri, imala je samo šest dodira u protivničkom šesnaestercu. I to govori o stabilnosti Dinama, koliko igrači rade dobro. I kad prođu protivnici napadače i vezne igrače, obrana dobro brani dubinu. Imali su 23 udarca i 11 u okvir. Kolić? Kad tako otvoriš utakmicu, golmani najčešće padaju, ali je bio najbolji igrač Istre, imao je osam obrana. Dinamo ima i vrijednosti s klupe, tu su Bakrar, opet Kule... Najbolje izdanje ove sezone.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vejić: Igra Dinama dobro funkcionira u svim segmentima. Tu možemo povući paralelu s Hajdukom, usred priprema bilo je komentara o treneru "ovaj neće doživjeti ovo-ono".

Jeličić: Ova dva stopera Dinama, McKenna i Dominguez, izgledaju jako dobro. I ulaze u igru. Nakon dugo vremena konsolidirao je stopersku poziciju, a ima i opcije na klupi.

Vejić: Villar? Nema bolje motivacije za igrača nego klupa, tako je bilo i sa Stojkovićem. Ušao je i Kulenović i jako kratko mu je trebalo da zabije.

Rijeka - Varaždin 1-2

Vejić: Potpuno zaslužena pobjeda Varaždina, odradili su utakmicu na visokom nivou. Na Rijeci se vidi da nema širine kadra da može igrati na dva fronta, nema te energije. Pokušavao je Đalović izmjenama na poluvremenu, ali je malo toga dobio. Varaždin je imao više udaraca, Šafarić radi vrhunski posao i ove godine. Malo koja momčad će ovako nadigrati Rijeku koja se mora dobro odmoriti za iduću utakmicu.

Jeličić: Suspenzija Petroviča nije smanjena unatoč mišljenju komisije? Što da kažem? Nije bio crveni, a dvije utakmice? Glup sam sam sebi. Nema logičnog objašnjenja, to je iz broja 1 Alana Forda.

Vejić: Trebali su to povisiti na tri utakmice. Zašto mu sad toliko pišu (žalbenoj komisiji)?

Jeličić: Ovo je Varaždin na kojega smo naučili. Vidjeli smo ovog Rufata koji ide kao na motoru, Mamut... Zasluženo su dobili i bili bolji u svim segmentima igre. Volim Đaleta, ali svu pozitivnu energiju od prošle godine pretočio je u negativnu energiju. Pobijedio si PAOK i napravio iznenađenje. Dolazi nedjelja, prva minuta, buniš se oko auta, ulaziš u teren. Govori kako su deficitarni na pozicijama i tako gubi svlačionicu. U četiri oka se razgovara ako imaš što. Petrovič mu je postao Makelele, nema nijedna ponuda. Stalno neki narativ "nemam, fali mi", a osvojio je duplu krunu... On gubi svlačionicu. Kroz ovaj tjedan se završava dubinska analiza Rijeke, vjerojatno će doći do prodaje. Foley je ozbiljan kupac, imaju ozbiljne projekte kroz Hibernian, Moreirense, Adelaide... I Damir je zadovoljan time. On se 13 godina bori s budžetima, nema pomoć ni od koga. Grad Zagreb radi stadion, realno, za Lokomotivu, grad i država za Maksimir, isto i za Poljud. Rijeka? On je sam. Igra s PAOK-om, a stadion nije pun, naravno da je umoran. Ali neće to prodati nekom fondu da bi uzeo milijun, dva ili pet više, nego da Rijeka ostane u sigurnim rukama. Bojim se da Đalović nije u dobroj poziciji bez obzira na rezultat u Grčkoj ili na Poljudu, da je izgubio uzde.

Vukovar - Gorica 2-2

Vejić: Neobična utakmica, u prvom dijelu definitivno Gorica je bila bolja i dominirala, Vukovara nije bilo praktički nigdje. Rijetko tko je vjerovao da će se oni vratiti, mogao je i pobijediti. Schildenfeld shvaća greške, ne boji se mijenjati igrače i uspio je promijeniti utakmicu. Vukovar volim kao grad i klub, mogu žaliti jedni i drugi. A ovo što je Carević rekao: na 2-0 su se opustili, igraš petom, a nisi ništa napravio. Na kraju dobra utakmica za publiku.

Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jeličić: Koliko god poštovao nogomet, nevjerojatno je da ovu utakmicu Gorica nije pobijedila. Ne samo 2-0, nego i kontrolu igre. Ušli su u kazneni prostor milijun puta. Najlakše je to definirati kao opuštanje. Nogomet je pokazao svu draž, Robin (Gonzalez) je zabio prekrasan gol i to je podiglo samopozudanje, a onda je dočekao i Batmana, Marija Tičinovića. Bilo je to lijepo gledati jer je bila hrpa šansi, ali u taktičkom smislu ono, run'n'gun, divljina na najjače. Gorica je trebala završiti utakmicu nakon 45 minuta i potvrditi ovaj vikend gostiju, izuzev Dinama, da je pobijedila.

Slaven - Lokomotiva 1-2

Jeličić: Nikica Jelavić u prvoj prvoligaškoj sezoni radi jako dobar posao. Treća je, sedam bodova. Došao je Marko Vešović koji će, ako je dobar, raditi razliku, sjećamo ga se iz Rijeke. Osvojili su lijepu zalihu bodova i trebaju nastaviti raditi. Jako su dobro otvorili, ne samo zbog gola. Vasilj igra između linija, napadački su puno fluidniji i s boljim rješenjima, igrači više sudjeluju u igri. Tomislav Božić je barba, a ako nastavi ovako iduće godine zvat ću ga dida. Ove dvije reakcije su kao da ima umjetni kuk!

Lokomotiva pobijedila Slaven Belupo i zauzela treće mjesto SHNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vejić: Stojaković ima jako dobre partije od početka i sad je to potvrdio golom. Belupo je pokušao i stvorio neke prilike, Nestorovski je promašio što rijetko promašuje. Kad ti zabiju drugi gol kroz noge... Nikici svakako treba čestitati, ubacuje puno mladih igrača, sve pohvale za početak u najvišem rangu.