Jeličić: Bilo mi je žalosno i tužno gledati Bilića kako zamuckuje! Rakitić: Nije to utjecalo na nas

Uoči najvećeg hrvatskog derbija između Dinama i Hajduka na Maksimiru, stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić osvrnuo se na situaciju u Hajduku, koja uključuje bivšeg sportskog direktora Nikolu Kalinića i predsjednika kluba Ivana Bilića.

Kalinić je, nakon smjene, na konferenciji za medije otkrio sve "kosture iz ormara" i izjavio kako u klubu ne vlada dobra atmosfera. Ljudski odnosi su narušeni, a ni financijska situacija nije najbolja. Za sve je okrivio Aljošu Pavelina, za kojeg smatra da upravlja klubom iz sjene, dok se Bilića, prema njegovim riječima, ništa ne pita.

Samo nekoliko sati kasnije, na vlastitoj konferenciji za medije, Bilić je pokušao demantirati Kalinićeve navode i vratiti kakav-takav mir u klub prije vječnog derbija. Sada je cijelu situaciju u emisiji uoči utakmice komentirao Jeličić.

- S jedne strane imamo Nikolu Kalinića, kojeg osobno poznajem. Možemo raspravljati o njegovom iskustvu jer je iz kopački odmah prešao na poziciju sportskog direktora. No, znam da je on pošten momak i veliki hajdukovac, koji je osigurao Hajduku sedam milijuna eura kada je otišao u Blackburn. Radio je za Hajduk besplatno kao sportski direktor. S druge strane imamo Ivana Bilića, predsjednika Hajduka. Bilo mi je žao gledati čovjeka s njegovim tikovima, zamuckivanjem i pokušajem kontroliranja tko će mu postavljati pitanja. To je bilo apsolutno tužno za gledati.

Osvrnuo se i na tvrdnje da Bilić i Gattuso već mjesec dana ne razgovaraju jer predsjednik kluba nije osigurao sredstva za četiri predviđena pojačanja ovog ljeta.

- Dogodila se podjela u klubu. Imamo Gattusa i njegove igrače, koji ga vole i slijede. Oni su na jednoj strani, dok je uprava na drugoj. Predsjednik Hajduka očito ne poznaje sustav i sportsku strukturu jer je izjavio da novi sportski direktor neće moći smijeniti trenera Gattusa.

Koliko su zbivanja oko kluba zadnjih dana utjecala na momčad Hajduka kratko je uoči utakmice komentirao Ivan Rakitić.

- Nisu ništa. Mi smo za travnjak. Naše je zeleni teren, a ovo ostalo je na upravi. Nemamo što razmišljati oko toga, za nas je najvažnija utakmica - rekao je Ivan Rakitić.