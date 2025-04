Jeličić: Gattuso se žali na crveni karton Dialla? A penal na Livaji ne spominje, nema kredibilitet

Završilo je još jedno prvenstveno kolo, a od vodećeg trojca pobijedio je samo Dinamo. Na vrhu su ostali poravnati Rijeka i Hajduk, dok se Dinamo primaknuo na četiri boda zaostatka. Kolo su analizirali Joško Jeličić i Hrvoje Vejić za MAX Sport.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Osijek - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Gattusov komentar oko crvenog kartona bi imao kredibilitet da je spomenuo i intenzitet kod penala Livaje. Oni se bore za trofeje. Kad je 10. kolo ili 14., može biti karton, a sada ne može? Diallo je napravio glupost, takvih smo napravili svi u karijeri, ali on se ispričao. Ja bih uvijek prije stavio Melnjaka - započeo je Jeličić o utakmici Varaždina i Hajduka.

- Antunović je obranio jedan čisti gol Mamiću, promašio je dvije šanse. Tu se vidi tko je kakav, to su velike utakmice.

Hrvoje Vejić smatra da nije bilo ni crvenog kartona, a niti penala na Livaji.

- Nisam za to da se daju ovakvi crveni kartoni niti sviraju takvi penali. Smiješno mi je zašto je Diallo isključen. Napravio je nesmotrenost, ali nije mi to za crveni karton.

Dug Hajduka?

- On tu ima prednost što uvijek dug može predati vlasniku, a to je grad Split. Moraš prodavati da bi preživio, ali vrijednost igrača nije porasla. Na ljeto ćeš dodatno smanjiti vrijednost momčadi, a pitanje je što slijedi, čak i ako osvojiš naslov - kaže Jeličić

Šibenik - Dinamo

- Na klupi je Dinama bilo osam stranaca. Poznavajući Bobana, opet će se fokus staviti na hrvatski jezik. Siguran sam da će njegov izbor trenera biti Hrvat, da će se i u akademiji igrati s četvoricom u zadnjoj liniji. Dabac je postao sportski direktor, ali on će biti administrativni direktor - započeo je Jeličić.

- Zvone želi podići Dinamo na još jednu razinu više što se tiče demokracije. Pretpostavljam da će on biti izvršni predsjednik i da neće biti problema pri donošenju odluka. Ako ljudi očekuju da će Zvone preko noći promijeniti sve što se događa ove sezone, u krivu su. Bit će to proces, a nadam se da će kroz tri do pet godina, uz novi stadion, doći do pozitivnih promjena u klubu - dodao je.

- Svi mi koji volimo hrvatsku ligu, na čelu sa HNS-om, moramo voditi računa o tome da dobijemo stabilnog prvoligaša po uvjetima, financijama, terenu, infrastrukturi itd.