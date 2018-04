Jeličić: Hajduk igra sve bolje, a Dinamo ima problem s kadrom

Posljednje odigrano kolo HNL-a ponudilo je nevjerojatno iznenađenje. Rudeš je s 4:2 pobijedio Rijeku, a sjajan je bio Mario Budimir koji je postigao dva gola.

- Rudešu je bilo teško, lutali su, nisu od početka znali na što će se fokusirati pa su oscilirali. Kroz klub je prošlo 50-ak igrača, tri trenera, teško im je bilo odrediti prioritete - rekao je Joško Jeličić u HRT-ovoj emisiji Stadion pa posebno nahvalio 32-godišnjeg napadača Budimira.

- On je posebna priča, a još nevjerojatnije njegov uspjeh zvuči ako znamo da je godinu i pol bio izvan nogometa. On i Kamenar su participirali u svim golovima Rudeša. Budimir je otkriće i jedini je problem što ima 32 godine, ali bio bi koristan svim našim prvoligašima, mogao bi im pomoći.

Budimir je nuđen Rijeci, ali su oni odlučili uzeti Božinova?

- On nije igrao prvih osam kola... To je sve stvar odluke onih koji su ga mogli dovesti. On bi dobro došao svim našim prvoligašima, posebno u završnicama igre - smatra Jeličić.

Dinamo je u Vinkovcima s 2:0 pobijedio Cibaliju, a dvostruki strijelac je bio Soudani.

- Iznimno važna pobjeda Dinama jer im slijede tri derbija. Dinamo ima kadrovske probleme, Jurčeviću nije bilo lako, a i lošiji travnjak od onog u Vinkovcima dugo nisam vidio. Tu je nemoguće napraviti dva dodavanja. Soudani je posebna kvaliteta, vrhunski je zabio škaricama, kao na treningu, ali nedopustiva je pogreška Cibalije kod prvog gola kada ga nitko nije čuvao.

Podsjetimo, 23. svibnja Dinamo i Hajduk upravo u Vinkovcima će igrati finale Kupa, ali do tada bi travnjak trebao biti obnovljen.

Hajduk je s 3:0 pobijedio Inter.

- Od dolaska Kopića Hajduk igra sve kvalitetnije, njemu protivnici, za razliku od prethodnika, ne stvaraju probleme iz tranzicije. Hajduk nema kvalitetu kao što je Soudani, ali Hajduk zna igrati atraktivno. Igraju pozicijsku igru, organiziranje kreće od samog Letice. Na jednoj strani imaju kvalitetnog Adama, ali do Juranovića se pokušava probiti kroz sredinu. Ali treba spomenuti da je Juranović kod asistencije za treći gol trčao brže od 35 kilometara na sat.

Kod Osijeka, koji je s 2:0 bio bolji od Istre, Jeličić je pohvalio Gabrijela Bobana koji je zaigrao nakon tragične smrti brata Brune.

- On je imao 9/10 uspješnih driblinga, mislim da je to rekord. Svaka mu čast, on je vođa ovog Osijeka.

Naravno, nezaobilazna tema je bio Niko Kovač koji će na ljeto zasjesti na klupu Bayerna.

- To je najveća moguća stvar, nitko mu ništa nije poklonio, sve je svojim radom postigao. Cjenjeniji je u Njemačkoj nego u Zagrebu - rekao je Jeličić.