Jeličić: Hajduk ne može biti prvak jer je Dinamo prejak

Joško Jeličić, nakon godina izbivanja s malih ekrana kada je riječ o hrvatskom ligi, ove sezone vratio se kao stručni komentator. Bivši igrač Hajduka i Dinama gostovao je u Ulcinju na Mundijalu prijateljstva, gdje je dao veliki intervju za crnogorski Lob Sport i komentirao stanje u hrvatskom nogometu i ligi.

- Da ja ili bilo tko zna taj recept, zaradio bi bogatstvo. To je fenomen ili oksimoron s obzirom na ulaganja i kvalitetu lige i infrastrukture. Rezultati su potpuno suprotni. Uvijek smo imali vrhunske mlade igrače, ali mislim da je ključ domoljubni naboj jer smo mlada država. Prva generacija Vatrenih 1998. pokrenula je lavinu, ostavila nasljeđe koje je preneseno na nove generacije. Zato kod nas postoji kult reprezentacije - rekao je Jeličić.

Izrazio je i mišljenje o tome zašto su uspjesi hrvatske reprezentacije nedostižni za ostale države u okruženju.

- Svaki naš igrač koji obuče nacionalni dres osjeća ponos. To vidimo na primjeru Luke Modrića. Ne samo zbog njegovih igračkih kvaliteta, nego i zato što u 40. godini ima želju igrati za svoju zemlju. To je primjer, smjerokaz. To je ono što nedostaje svim ostalim reprezentacijama u regiji. Hrvatska reprezentacija je pravi brend, vjerojatno najprepoznatljiviji hrvatski brend u svijetu. Smatram, ipak, da država nije dovoljno vratila nogometu, a krajnje je vrijeme da to učini.

Crnogorce je zanimao i razvoj Joška Gvardiola, koji se u Manchester Cityju istaknuo kao jedan od najboljih igrača, a iako igra beka, često zabija golove.

- Za mene je Pep Guardiola najbolji trener u povijesti nogometa. Najbolje što se Jošku moglo dogoditi jest to da radi s njim. Gvardiol može igrati na bilo kojoj poziciji, to mu Pep omogućuje. Prije godinu dana nije bio ovakav igrač, ali rad s Pepom odvest će ga dalje nego što je ikada mislio.

Dotaknuo se i situacije u HNL-u, gdje je Hajduk odmakao od Dinama za sedam bodova. Kao bivši igrač oba kluba, unatoč bodovnoj prednosti (izjavu je dao kad je razlika na ljestvici bila četiri boda), prvakom vidi Dinamo.

- Hajduk ne može biti prvak jer je Dinamo prejak, unatoč trenutačnom vodstvu Hajduka. Gattuso je unio stabilnost, ali na duže staze Dinamo ima širinu i kvalitetu, iako bi bilo korisno da Hajduk pojača kadar u zimskom prijelaznom roku - zaključio je Jeličić.