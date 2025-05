Jeličić: Livaji će trofej biti jalov. Đalović neće na WC do srijede, a ni papa neće odriješiti Karajicu

Joško Jeličić i Hrvoje Vejić u emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu osvrnuli su se na 34. kolo domaćeg prvenstva nakon kojega je, čini se, Hajduk ispao iz utrke za naslov s obzirom na remi kod Gorice i pobjede Rijeke i Dinama.

- Ostala su dva kluba u borbi za titulu, ova tri kluba u borbi za Europi i Šibenik je ispao. Uz dužno poštovanje Rajku Vidoviću i ovim momcima, pa i matematici, Šibenik je ispao - rekao je Jeličić.

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dotaknuli su se i predstojećeg finala Kupa koje se od prošle sezone igra na dvije utakmice.

- Slaven dolazi u situaciju uzeti prvi trofej u povijesti, kako za Kovačevića, tako i za Koprivnicu kao grad. Čekaju ih tri utakmice protiv Rijeke, vrlo teška završnica prvenstva. Ali ne sumnjam da će to biti praznik nogometa iako sam bio pobornik finala Kupa u jednom gradu ili glavnom gradu, pola navijača jednih i drugih, himne. To je doživljaj za svakog navijača, ali tako je kako je. Očekujem da se Belupo izdigne iz rezultatske krize i krize izvedbe. Treba vidjeti kako će Đalović to izvesti jer ima finale Kupa pa utakmicu na Poljudu koju mora pobijediti, mora biti ekonomičan.

- Nije mi jasno zašto se finale Kupa igra na dvije utakmice - dodao je Vejić.

- Reći ću ti ja. Nitko se ne usudi prihvatiti organizacije i zbog onih nereda. Ali to bi trebalo biti u glavnom gradu kad dobijemo stadion pa tko koga - dodao je Jeličić, a Vejić se s njime složio.

Foto: MAXSport

Marko Livaja zabio je 18. gol u prvenstvu i tako se odvojio na ljestvici strijelaca od konkurencije, vjerojatno i osigurao naslov najboljeg strijelca.

- Livaji će to biti jalovi trofej. Siguran sam da bi to dao za naslov prvaka na koji će navijači još malo pričekati - rekao je Jeličić.

Dinamo je pobijedio Slaven Belupo 5-0.

- Bolno je izgubiti 5-0 od Dinama, Mario Kovačević promijenio je cijelu obranu, Belupo je igrao kako Dinamu odgovara. Pokušao je napasti visoko, ali je to bio harakiri jer Dinamo ima rješenja prema naprijed. Tri kontre i tri gola, utakmica je bila gotova - rekao je Vejić.

- Tko gleda pobjede i poraze, tko ne gleda proces, on je u problemu. Puno ljudi gledaju nogomet, a malo ih vidi. U svakoj utakmici ima prostora za analizu stvari koje su bile dobre. Belupo je imao šest izostanaka zbog pripreme finala Kupa, ali ideja je bila ista. Dinamo je bio sjajan u dva dijela nogometne igre, tranziciji i realizaciji. Nije postojao u pritisku i nije mogao izaći iz zadnje linije, volio bih da Dinamo tako igra u našoj ligi - smatra Jeličić.

'U svlačionici rješavaš što trebaš'

Kovačević je nakon utakmice otvoreno kritizirao igrače, što Jeličić ne smatra dobrim.

- Đalović je rekao da su igrali šampionski, a neće ići na WC do srijede. Šibenik ih je ubio! To je poruka navijačima uoči finala Kupa, a u svlačionici rješavaš što trebaš.

Vejić, bivši kapetan Hajduka, komentirajući utakmicu Šibenika i Rijeke (0-1) i ono što čeka lidera HNL-a rekao je:

- Ne znam kakav će Hajduk dočekati Rijeku... Ali Hajduk najbolje igra kad je ispao iz svih kombinacija za trofej, kad pritisak padne s leđa. Očekujem da će biti dobar, a hoće li biti dobar da otkine Rijeci bod ili sva tri, pitat će se i Rijeku nešto. Ne veselim se toj utakmici jer neće biti podrške ni atmosfere.

Željko Karajica, vlasnik Šibenika, tvrdi da igračima nisu kasnile plaće iako su štrajkali, iako je nestajalo i struje i vode na stadionu...

- Drago mi je što je platio bivše trenere pa da će ispasti. S druge strane, bojim se da ga ni Lav XIV. neće odriješiti od osme Božje zapovijedi. To što on priča samo je potvrda koliko je klaunova bilo kroz cijelu povijest HNL-a. Treba dobro razmišljati kome se klubovi prodaju. To je amaterski.

Hajduk je remizirao kod Gorice, a Vejić nije birao riječi.

- U utrci si za naslov tri utakmice do kraja, a igraš dosadno, prvi faul radiš u 28. minuti. Ne mogu ovo shvatiti.ž

Jeličić: Gattuso je na terenu mala mačkica

Jeličić je opet bio otvoren...

- Nitko od ovih ljudi koji vode klub nema hrabrosti. Trener sam nema hrabrosti. Pamtimo ga rabijatnoga iz igračkog vremena, ali je na terenu je mala mačkica. Da ga je uprava smijenila prije zadnjeg kruga, ne bi bila prvak, ali bi se borila. Ni uprava nema hrabrosti smijeniti ga. U tom klubu nedostaje hrabrosti. Trener kaže nakon utakmice da su bili bez lopte, ne znam je li nas sprda. On je previše inteligentan, vjerojatno je sarkastičan kako odlazi, to je na razini Grunfa iz Alan Forda. Rekao je da je Rijeka teško pobjediva. Kakva je to poruka igračima? Pa nije čudo da ih postroji Torcida. Tužno je to gledati.

- Idu izbori za novi nadzorni odbor koji bira novog predsjednika koji bira novog sportskog direktora, a on trenera. Ide reset, ovo je kraj četverogodišnjeg procesa koji će završiti rezultatskom i financijskom vjerojatno katastrofom. Hajduk čekaju teški, teški trenuci nakon ovakvog rezultatskog fijaska i prilike koja se rijetko događa. Neće biti lako. Nadam se da će se naći ljudi koji imaju želju raditi u Hajduku jer ih je sve manje - kazao je Vejić na rubu suza.

- Sve što je trebalo promijeniti davno je trebalo promijeniti, tri boda u zadnjih šest utakmica. Prosuo si sve što si mogao. I ti igrači, s obzirom na to koliko su plaćeni, žao mi je, jako mi je žao. Vidjeli smo razinu nekvalitetne izvedbe, trenera koji nema napadačku igru i ne može osvojiti ništa takvom igrom. Njegova ideja je suprotna od rizika, ili avangarda ili što? Kalik igra polušpicu pa završi na desnom boku, pa Šego, pa Rusin... To je kreativni nered. A Melnjak i Raketa kod gola Gorice trčali su kao na terminu, u trećoj brzini.

Je li Carević rješenje za klupu Hajduka? Automatski su mu produžili ugovor s obzirom da je izborio ostanak u Gorici.

- A Črnko će tražiti odštetu od 48 milijuna eura, haha. Ako je Gattuso dobio, i on će nešto tražiti. Samo je pitanje može li on to mentalno izdržati - kaže Jeličić.