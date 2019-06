Jeličić: Ovo je HNL! Bilić: Bilo je kao meč Dinama i Arsenala

Razočaranje. To je osjećaj koji prevladava kod neutralnih nogometnih fanova nakon finala Lige prvaka. Od završnice sezone u kojoj smo vidjeli gotovo tri gola prosječno po utakmici i neke senzacionalne sudare i preokrete, očekivali smo više. Puno više.

- Razočaran sam prvim poluvremenom. Čim smo mi gledali je li 30 stupnjeva vani i slično, nogometa puno nije bilo. Obično gol treba da se otvori utakmica, preuzme rizik, ali ovdje se dogodilo obratno. Gol je dao Liverpoolu mogućnost da odustane od kontrolirane jurnjave i nesvjesno se povuče, a Tottenham nema kvalitetu, pogotovo u sredini, da stisne gore i “zadavi” Liverpool - analizirao je prvih 45 minuta u studiju PlanetSporta Slaven Bilić.

Bio je to zajednički zaključak i Bilića i Stipe Pletikose i Joška Jeličića.

- Pa Liverpool nema ni jedan dribling, a 69 posto točnih dodavanja je HNL učinak.

Penal kojim je Mohamed Salah doveo u drugoj minuti Liverpool u vodstvo protiv Tottenhama bio je jedino vrijedno pažnje u siromašnom prvom poluvremenu.

A taj je penal, složili su se stručni komentatori PlanetSporta Slaven Bilić i Stipe Pletikosa, bio neobičan...

- Mane je namjerno gađao u ruku Sissoka, kad je vidio kako je drži! Gledao sam i vidim da taj ubačaj nije išao nikome - ustvrdio je Pletikosa, a Bilić je dodao:

- Nisam isprva primijetio, ali moram se složiti s Pletom. Baš je izgledalo kao da gađa ruku, da je namjerno išao na penal. A Sissoko nije dao Skomini razlog da ga ne svira, ruku je držao u nepotrebno neprirodnom položaju.

Pletikosa je nastavio:

Čudi nemogućnost Tottenhama da promijeni ritam utakmice, je li to psihološka blokada..

Bilić je naglasio o Spursima:

- Tottenham je sjajna momčad, ali već par mjeseci ne igraju. Nešto im nedostaje, je li to Dembele..., ali svakako igrač koji može bez nabijanja lopte pomaknuti cijelu momčad 30 metara više. Poput Modrića, Rakitića, Brozovića.

Složili su se da bi u poluvremenu bio logičan ulazak Lucasa Moure, junaka pobjede nad Ajaxom.

- Kanea nema nigdje. I više je ljudi po anketama bilo protiv toga da on igra, ali tko će izostaviti Kanea kad sam kaže da je spreman?! - tvrdi Bilić.

I nakon 90 minuta mišljenje se nije promijenilo.

- Očekivali smo više i energije tih momčadi, pogotovo nakon spektakla u četvrtfinalu i polufinalu. Ali 30 stupnjeva, pauza od tri tjedna i pritisak utakmice napravili su svoje. Liverpool nije bio kakav smo očekivali, ali pobijedio je zasluženo. Čak rutinski - naglasio je Bilić, a Plete je dodao:

- Čudi me da je Tottenham dopustio da utakmica prolazi kraj njih, bez reakcije. I zato je u svlačionici razočaranje jer nisu ni pokušali izazvati Liverpool.

Jeličić je ustvrdio da je Liverpool najbrža i tjelesno najmoćnija momčad u Europi.

Pa i u drugom dijelu Liverpool je bio aktivniji, a Tottenham cijelu sezonu ne igra kao lani. Stalno smo čekali Kanea, Eriksena, Allija, ali i oni kao da su nešto čekali.

Pletikosa se nadovezao:

- To je i pitanje šampionskog mentaliteta, koji klub ima ili nema.

Bilić se još malo osvrnuo na Spurse:

- Pochettino će biti razočaran jer nisu ni probali. Nema sprinta, nema 1 na 1, u ranijim utakmicama te dvije momčadi, kad god bi zamrznuo sliku, na ekranu bi vidio 18, 19 igrača. Danas ne, bili su nekako razvučeni.

Jeličić se nadovezao:

- Kad jedan igrač Tottenhama ima loptu, ostali stoje. Pa ih grčevi hvataju. A Liverpool bi prijašnjih sezona ovakve utakmice gubio, ali sad s Van Dijkom, Alissonom dobili su sigurnost, teško primaju gol.

Plete je golmanski analizirao:

- Nisu to bili teški udarci za braniti, ali Alisson daje sigurnost.

Nahvalili su Divocka Origija, kojeg veći dio sezone nije bilo nigdje, a onda je zabio u polufinalu i finalu.

- Podsjetilo me ovo na neke utakmice kad igra super momčad protiv neke OK momčadi. Čak recimo Dinamo - Arsenal. Izgleda da kontroliraš, dođeš i do šesnaesterca, pa imaš i koju šansu, ali sve je to jer ti oni dopuste. I završi 2-0 ili 3-0 - kaže Bilić, koji se osvrnuo i na rani prvi gol:

- Reći će sad možda da su bili šokirani golom u prvoj minuti i da se nisu oporavili..., ali onda i ne zaslužuješ pobjedu! Ako se u takvoj utakmici ne možeš oporaviti od jednoga gola.

Nahvalili su fair-play.

- Bez kartona, ti treneri prenose na igrače ponašanje, generiraju pozitivu, fair play odnose... - divi se Jeličić, a Bilić se nadovezao:

Nisi ti pojedinac nego predstavljaš klub. Ma i zato su oni i njihovi pomoćnici tu gdje jesu, ne samo zbog poznavanja taktike. A mi imamo problem navijača, imali su ga i Englezi pa su ga riješili sankcijama, i to ne nogomet i savez nego “od gore”.

Slaven ne očekuje eru dominacije Engleza.

- Ipak su ove sezone kiksali Real, Barcelona, Juventus i Bayern. I dalje najbolji igrači idu i te klubove, pa i ne znam kad je zadnji put Zlatna lopta igrala u Engleskoj.