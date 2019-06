Za naježiti se: Pjesma Spursa i Redsa grmi po cijelom Madridu

Ovo je drugo englesko finale u povijesti Lige prvaka. Prije 11 godina Man United i Chelsea igrali u Moskvi, a United je dobio na penale nakon što se John Terry poskliznuo i umjesto grljenje trofeja pogodio nekog ruskog vrapca 20 metara iznad gola.

