Jeličić otkrio kako je Iker Pozo promaknuo Hajduku: 'Hugo će biti isti, pa i da je u Mosoru'

Hajduk je u samo sedam dana izgubio dvaput u prvenstvu i zakomplicirao poziciju u borbi za vrh HNL‑a. Nakon što je u 19. kolu na Poljudu iznenađujuće pao od Istre 1961 2-1, Splićani su ostali kraktih rukava i na gostovanju kod Gorice. U 20. kolu domaćin je slavio 1-0, a jedini gol postigao je bivši igrač Rijeke.

Ovakav rasplet dodatno je otvorio vrata Dinamu, koji bi eventualnom pobjedom protiv Vukovara mogao otići na sedam bodova prednosti. Situacija u splitskom klubu postala je glavna tema u emisiji Studio SuperSport HNL, gdje je stručni komentator Joško Jeličić bez zadrške analizirao uzroke krize. Istaknuo je slučaj strijelca Poze..

- Po mojim informacijama, Pozo je bio dogovoren za 10.000 eura da potpiše za Hajduk. To se nije završilo. Dovedeš Huga Guillamona vjerojatno za pola milijuna. Ja odgovorno tvrdim da je Pozo četiri puta bolji igrač od Guillamona. Guillamon, da igra u Mosoru, isto će izgledati, on ničime ne utječe na igru - rekao je Jeličić.

Nije stao samo na igračkom kadru. Jeličić je otvoreno prozvao način funkcioniranja kluba.

- Ta struktura i način upravljanja je apsolutni uzrok. Poraz dobro dođe da istresemo sve ovo, ali oni bi došli prije ili kasnije. Uzrok je što je budžet nepostojeći i što ne možeš kupovati. Troši se puno i svlačionica je skupa. Naravno da podržavam to što igraju mladi, posebno kada imaju kvalitetu.”

Dva uzastopna poraza, rastući pritisak navijača i sve glasnije kritike stručnjaka stavljaju dodatni teret na leđa momčadi i trenera Gonzala Garcije. Dok Dinamo gradi zalet prema vrhu, Hajduk ulazi u razdoblje u kojem će se tražiti odgovori.