Jeličić: Sigur misli da je najbolji na svijetu, a dobio je nogom u gu*icu. Uvest ću novu emisiju...

Varaždin je pobijedio Hajduk 2-0 golovima u prvih 10 minuta uz veliku pogrešku golmana Ivice Ivušića, pretrpio je prvi poraz u sezoni, a na to su se u svom stilu osvrnuli komentatori emisije Studio SuperSport HNL na MAXSportu Hrvoje Vejić i Joško Jeličić.

- Nisu mi jasne neke odluke Garcije, nakon pauze od dva tjedna stavljaš Almenu, a Pajaziti je završio na klupi, pa valjda staviš najbolje što imaš. Torcida bi pjevala jednu pjesmicu kad sam ja igrao, kad bi nakon tri-četiri-pet dobrih partija došla ovakva utakmica: "Uououo, Hajduk nam se vratio"... I ja sam to pjevao u 10. minuti, izgledalo je kao prošle sezone, ali takav je bio dan - kazao je Vejić.

- Realno, utakmica je završila u osmoj minuti. Varaždin je bio u niskom bloku i došao do onoga što mu je Hajduk ponudio. Latkovićm me podsjetio na onu seriju Đekna, jeste li to gledali? Kako su prolazili igrači Varaždina kroz obranu Hajduka, ovi su se prehladili. U zadnjih 20 minuta prvi put sam vidio konfuzni Garcijin Hajduk - rekao je Jeličić.

- Dovesti Ivušića s 30 godina na takav ugovor na četiri godine i platiti odštetu, a Silić treba čekati priliku. Ako je sad ne dočeka, netko priča nešto što ne drži vodu. Ivušićeva pogreška je skuplja nego ulazak u splitski taksi do aerodroma.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Dolazak Almene?

- Imaš Bambu i Durdova, ne znam koja mu je kvaliteta. Možda sam sebi centira? Neću suditi, ali imaš Bambu koji ima najbolji period u Hajduku, imaš Durdova koji se uči, profilno ne znam odakle je Almena banuo, odakle je došao, gdje je njegovo mjesto koncepcijski gledano - rekao je Jeličić i osvrnuo se na Sigura:

- Mislim da ima osjećaj kao da je najbolji igrač na svijetu. S druge strane, kad sam vidio ono kada je dobio nogom u guzicu u 16 metara, kad je pao i pokušao isprovocirati nešto... Ne sviđa mi se njegov govor tijela. A kad trebaš stisnuti Latkovića, da ti igrač uđe u 16 metara, nije mi govor tijela drag, i to već duži period. Ne samo ovu utakmicu, nego i prije. I pozicijski.

- Nisu bezveze priče izbornika da on jedva čeka otići iz Hajduka i to se vidi na terenu, ali trebalo bi malo zaroniti i vidjeti kako dalje - smatra Vejić.

- Ja ću uvesti jednu emisiju, zvat će se Mimoze i zagondžije. Ovi koji padaju, traže i glume, vidio sam i Mitrovića kako pada, s druge strane Šutu i Nestorovskoga. Svako kolo vadit ću mimozice da pokažem - otkrio je Jeličić.