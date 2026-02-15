Jeličić: Sopić ima lošiji učinak od Rožmana, a momčad mu izgleda nedoraslo za prvoligašku razinu

Dvoboj Osijeka i Hajduka (0-2) na Opus Areni bio je zadnja utakmica 22. kola HNL-a, a kolo su na MAX Sportu analizirali Joško Jeličić i Domagoj Abramović.

Osijek - Hajduk 0-2

- Tužno je gledati način na koji Osijek gubi derbi na Opus Areni. Hajduk ništa posebno, a bez problema je pobijedio Osijek. Opravdano se treba početi postavljati pitanje trenera Sopića, ima lošiji učinak od Rožmana, a momčad mu izgleda kao nedorastao sudionik HNL-a. Teške noći su pred njim - rekao je Jeličić i dodao:

- Da sam na njegovom mjestu, ja bih otišao. Ne znamo slijede li ga igrači, ali prema viđenom, čini se da ne.

- Moje mišljenje je da je Sopić trebao podnijeti ostavku nakon ove utakmice - smatra Abramović.

Odlazak Vučevića

- Udruga Naš Hajduk ne zna izabrati ljude koji će donijeti strategiju, a sve ovo je posljedica. Žao mi je što je ostao s ljudima koji su ga potrošili kao malo dijete.