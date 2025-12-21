Jeličić: Zvone Boban je nazvao Kovačevića i predstavio se, ovaj uzvratio: 'Nemojte me zezati'

Posljednje kolo HNL-a u 2025. odigrano je ovog vikenda, a događanja su u emisiji MAX Sporta analizirali Hrvoje Vejić i Joško Jeličić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Dinamo - Lokomotiva (2-0)

- Najbitnije je Dinamu bilo pobijediti i postati jesenski prvak, što nije bio neko vrijeme. Topić je zabio fenomenalan gol, već je ranije ukazao na kvalitete, a sad je dobio priliku. Dinamo nije briljirao, ali bilo je dovoljno za pobijediti Lokomotivu - započeo je Vejić.

- Je li Dinamov puk zadovoljan ovom jeseni? - pita se Jeličić i dodaje:

- Dinamov trener je nakon utakmice doživio pitanje je li bolji trener ili čovjek. Onda se čude što neko vrijeme nisu htjeli ići na pressice. Ima jedna izreka crnogorskog slikara koji je rekao da se razgovor uvijek odvija na razini glupljeg. Ne postoji trenerska kvaliteta na svijetu koja može zasjeniti ljudsku kvalitetu Kovačevića. Jedan detalj - Boban ga zove i predstavi mu se, a znate što kaže Kovačević? On kaže "nemojte me zezat". Živimo u vrijeme kad je empatija, emocija, ljudskost postala slabost. Ne, to je hrabrost, a postoje puno važnije stvari od nogometa. Igrači su ga počeli slijediti. Još mu nedostaje autoriteta da se pokaže u najtežim trenucima.

- Bio je razgovor o novcu, a on je (Kovačević op.a) rekao Bobanu da je 15 godina radio za 800 eura, što god mi date dobro je. Znam da mnogi koriste tu njegovu dobrotu i žao mi je što nekad nisam s njim na pressici da kažem što mislim. Igrači su ga počeli slijediti, ima potporu - rekao je Jeličić o Kovačeviću.

- Volio bih da taj frajer koji je pitao Kovačeviću je li bolji čovjek ili trener ode u Osijek i pita Sopića isto pa da vidimo što će odgovoriti - dodao je Vejić.

Igra Dinama

- Dinamo je imao problema u izgradnji igre, što dokazuje broj dugih lopti koje su poslali golman i obrana - kazao je Jeličić o igri "modrih".

- Govorim sinu o kretanju unutar kaznenog prostora, a Beljo ne koristi visinu na pravi način. Jedino na ovakav način može zabiti gol. Ima situacija gdje ima centaršut Galešića, Beljo si uopće ne uzima prostor i kao da stoji u tramvaju 11 i ide prema trgu, samo što ruku gore ne digne. Naravno da ti je važan gol, ali puno je važnije na koji način pomažeš momčadi - dodaje.

- McKenna je uz Domingueza najbolji stoper u ligi - zaključio je za MAX Sport.