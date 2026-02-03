Prije utakmica najviše se nabrijavamo uz domoljubne i Thompsonove pjesme, a imamo sjajnu reprezentaciju u kojoj svatko može biti čovjek odluke, priča jedini Hrvat s dva polufinala Europskog prvenstva u futsalu
Jelovčić za 24sata: Idemo po tu medalju, a onda stvarno mogu i ja u reprezentativnu mirovinu!
Ovo je veliki uspjeh, napravili smo vrhunske stvari u Latviji i Litvi, ali ništa još nije gotovo. Ne želimo sad stati, ne želim onaj osjećaj 'to je to, zadovoljni smo'. Iskreno, prije turnira sam potajno očekivao plasman u polufinale, svjestan sam kako je ovo prava reprezentacija, kako smo prava klapa, sve funkcionira savršeno, kaže nam Franco Jelovčić (34).
