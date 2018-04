Jemjeljanenko je uništio Mira, FBI ga ispitivao prije borbe?!

Posljednji ruski car nije rekao zadnju riječ, Fjodor Jemjeljanenko razbio je legendu UFC-a Franka Mira u Chicagu nokautom u prvoj rundi u sklopu Bellatora. Rus je prekinuo negativan niz i prvi put slavio na američkom tlu u zadnjih pet borbi.

Bio je to dvoboj dvije hodajuće MMA legende, 41-godišnjeg Rusa koji je bivši prvak PRIDE-a i po mnogima, kad je bio na vrhuncu, najboljeg borca u povijesti slobodne borbe, čovjeka kojeg nitko nije uspio dobiti punih devet godina u 28 mečeva.

S druge strane bio je tri godine mlađi Amerikanac Frank Mir, bivši UFC prvak koji drži rekord kao borac s najviše mečeva, pobjeda i završavanja protivnika raznim zahvatima, ukupno četvrti svih vremena u UFC-u u kojem je bio 16 godina.

Miru je ovo bio debi u Bellatoru, prva borba nakon dvije godine i treći poraz zaredom, nakon što je gubio od Hunta Arlovskog. Fjodor je u borbu ušao nakon poraza od Matta Mitrionea prošle godine. Mir je bolje otvorio, uzdrmao je Rusa koji je nakratko pao. Ali ruska zvijer bila je samo ranjena i dočekala je Amerikanca u sjajnoj kontri.

Krenuo je Mir naprijed, Fjodor se povlačio, ali je zadao nekoliko sjajnih udaraca, ključan je bio aperkat koji je poslao Mira na pod i tu je Fjodor brzi završio borbu.

Ukupno, riješio je to za 48 sekundi!

Ovo je bio Bellatorov Grand Prix, a Fjodor je izborio polufinale gdje ga čeka poznati lajavac Chael Sonnen.

- Više od ovog grada mrzim samo pomisao da moram u ring s tobom, ali vjeruj mi, Fjodore, neće dugo trajati - rekao je Sonne, koji je iz prvih redova gledao meč.

U drugom polufinalu je Matt Mitrione koji čeka boljeg iz meča Ryana Badera i Lawala. Sve to iz prikrajka pratit će Mirko Filipović i Roy Nelson, jer pobjednik će biti prva zamjena ako se netko od ovih boraca ozlijedi.

Add one more legend to the ledger of "The Last Emperor." Fedor Emelianenko finishes Frank Mir in the first! #Bellator198 pic.twitter.com/E16dn3dwJ1