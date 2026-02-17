Obavijesti

Komentari 0
Jere Hribar, Roko Doždor i Lucija Bilobrk najuspješniji su sportaši Splita protekle godine

Jere Hribar, Roko Doždor i Lucija Bilobrk najuspješniji su sportaši Splita protekle godine
Foto: Luka Mladinic

Najuspješnija sportašica Splita za 2025. godinu je Lucija Bilobrk iz Kickboxing kluba Pit Bull, a najuspješniji sportaši Jere Hribar iz Plivačkog kluba Grdelin i Roko Doždor iz Kickboxing klub Pit Bull.

U Hrvatskom domu u Splitu danas su proglašeni dobitnici Godišnje nagrade splitskog saveza športova za 2025. godinu u odabiru Upravnog odbora Splitskog saveza športova a na prijedlog Komisije za priznanja i nagrade. 

- Stanje splitskog sporta kad je u pitanju infrastruktura je takvo da je većina objekata izgrađena 1979. godine uz jedni dodatak Spaladium arene koja ne radi. Naša želja je obnoviti postojeće objekte u potpunosti te izgraditi neke nove. Želimo obnoviti Gripe, želimo opet vratiti u funkciju Spaladium arenu i uz nju izgraditi aneks kako je i predviđeno, želimo obnoviti i objekte u Stobreču na način da se izmjesti streljana i na istoj lokaciji stvore uvjeti za novi prostor za dvoranske sportove, podignuti balon na Parku mladeži... Ono što svih zanima je rješavanje obnove Poljuda, izgradnja novog stadiona te u sklopu tog projekta urediti i prostor na Parku mladeži. Uskoro ide studija izvodljivosti za tri varijante i kad se donese konačna odluka idemo u taj projekt - najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i dodao: 

Splitski savez sportova nagrade za 2025.
Foto: Luka Mladinic

- Naš cilj je što više mladih uključiti u sport, želimo subvencionirati članarine, osigurati besplatan prijevoz i niz drugih mjera koji utječu na bavljenje sportom.

Kao najperspektivnije sportašice Splita za 2025. godinu proglašene su Ema Anđela Žaja i Petra Uglešić a nagradu im je predao prof. dr. sc. Frane Žuvela, dekan Kineziološkog fakulteta u Splitu, koji je uručio i nagrade za najperspektivnijeg sportaša Splita Josipu Tafri.  

Najuspješniji muški sportski sastavi za 2025. godinu su Šahovski klub Mornar i Boksački klub Torcida. Nagradu je u ime Šahovskog kluba Mornar primio bivši prvak Europe Ivan Šarić, a u ime Boksačkog kluba Torcida kapetan i hrvatski reprezentativac Ivan Vukasović. Najuspješnija ženska ekipa za 2025. godinu je Vaterpolski klub Jadran a nagradu je primio dopredsjednik kluba Dejan Savičević. Najuspješnija muška momčad za 2025. godinu je Vaterpolski klub Jadran a nagradu je iz ruku predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišića primio predsjednik kluba Adrian Josip Ježina

Splitski savez sportova nagrade za 2025.
Foto: Luka Mladinic

U kategoriji najuspješnijih trenera ženskih kategorija za proteklu godinu priznanje su primili Marko Žaja, Gordan Vatavuk, Ante Matas i Matijas Barić iz Kickboxing kluba Pit Bull a predao ga je zamjenik župana Splitsko - dalmatinske županije Stipe Čogelja, dok je u istoj kategoriji u konkurenciji muškaraca nagradu dodijelio dopredsjednik Splitskog saveza sportova Toni Tomas a dobitnik je trener vaterpolista Jadrana Jure Marelja

Najuspješniji parasportaš za 2025. godinu je Dino Sinovčić iz Plivačkog kluba Mornar za osvojeno drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u paraplivanju, najuspješniji sportašici s oštećenim sluhom su Mia Nekić iz Atletskog sportskog kluba te Patrik Radić iz Rukometnog kluba BM 07, osvajači zlata na 25. ljetnim Olimpijskim igrama gluhih u Tokiju u bacanju diska i rukometu. 

Splitski savez sportova nagrade za 2025.
Foto: Luka Mladinic

Najuspješnija sportašica Splita za 2025. godinu je Lucija Bilobrk iz Kickboxing kluba Pit Bull, a najuspješniji sportaši Jere Hribar iz Plivačkog kluba Grdelin i Roko Doždor iz Kickboxing klub Pit Bull. Nagrade im je predao gradonačelnik Tomislav Šuta.

 - Čast mi je primiti ovu nagradu i nastaviti niz uspješnih plivača. U Americi sam na studiju, priprema se za novu sezonu i pozdrav i čestitke svim nagrađenima – poručio je putem video linka Hribar.

Komentari 0
