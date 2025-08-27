Zanimljivo je da je Guillamón počeo kao stoper, ali se isprofilirao kao zadnji vezni, dok je Gonzalez išao suprotnim smjerom, on je počeo kao zadnji vezni ali je na koncu postao vrlo pouzdan stoper
Jerkan za 24sata: Iznenadilo me da je Hajduk uspio dovesti dva Španjolca. Prava su pojačanja!
Hugo Guillamón i Edgar Gonzalez su prava pojačanja za Hajduk, iskreno, moram priznati da sam iznenađen da ih je Hajduk uspio dovesti jer je riječ o kvalitetnim igračima u najboljim godinama, koji su sigurno u Španjolskoj mogli naći dobar angažman, rekao nam je je nekadašnji igrač Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Jerkan, koji dugi niz godina živi u Španjolskoj i jako dobro poznaje tržište i igrače koji igraju u La Ligi.
