Jerkov: Pere je bio veliki čovjek i veliki igrač, pogotovo za velike utakmice, najbolji u finalima...

Bio je veliki igrač i veliki trener, a ako si veliki igrač i veliki trener, onda si vjerojatno i veliki čovjek. A Pere je doista bio i veliki čovjek, i to veliki čovjek za velike događaje, najbolji kad najviše treba, kazao je Željko Jerkov, dugogodišnji igrač i prijatelj Petra Skansija, čovjek koji ga je jako dobro poznavao preko 50 godina. Jerkov je predvodio članove Kluba splitskih Olimpijaca i suigrače koji su jučer na splitskoj Zapadnoj obali položili cvijeće na brončanu ploču Petru Skansiju, koja se nalazi među brojnim pločama postavljenima u počast najvećim splitskim sportašima.

- Skansi je bio najbolji u odlučujućim utakmicama, u finalima i ključnim utakmicama nikad nije odigrao loše. On je uveo Split u Prvu ligu, on je osvojio naslov prvaka i igrao finale Kupa prvaka, a bio je i najbolji pojedinac povijesnog događaja za jugoslavensku košarku, kada je u finalu Svjetskog prvenstva 1970. u Ljubljani pobijeđen SAD. Kasnije je kao trener osvajao i kupove i prvenstva i dva puta Kup Radivoja Koraća..., odveo je reprezentaciju do povijesnog finala s 'Dream teamom' na Olimpijskim igrama u Barceloni, a pred kraj karijere vratio se u Split i pomogao Rađi i društvu da osvoje jedini naslov prvaka Hrvatske.

Jerkov je znao da je Skansi teško bolestan, zbog toga ga je i posjetio prije dva tjedna u Ljubljani.

- Supruga i ja smo ga otišli posjetiti, znali smo da je teško bolestan i željeli smo ga još jednom vidjeti. Proveli smo par sati skupa, pričali o starim vremenima i kao takvoga ću ga i pamtiti. U Ljubljanu sam putovao s velikom knedlom u grlu, vratio sam se tužan, ali i ponosan što sam popričao s njim i na neki način se oprostio od jednog dragog prijatelja i velikog čovjeka, i to u krugu njegove obitelji...

Uz Jerkova je bio i Skansijev suigrač Branko Macura.

- Bili smo suigrači dvije godina, a bio mi je trener pet godina. Bila su to sjajna vremena, osvojili smo prvenstvo, dva kupa, dva Kupa Radivoja Koraća... Svi smo znali da je bolestan ali nas je vijest o smrti ipak zatekla i rastužila. Ostat će mi u lijepoj uspomeni.

U četvrtak će u velikoj dvorani na Gripama u 12:00 sati biti održana komemoracija u organizaciji Košarkaškog kluba Split i Hrvatskog košarkaškog saveza, a naknadno će biti objavljen i termin sahrane velikog košarkaša, trenera i izbornika u Ljubljani, na koji će iz Splita krenuti brojni njegovi prijatelji, igrači i suigrači, i oni koji su ga poštovali...

Najčitaniji članci