Otišao je Samir Toplak, prošlosezonski spasitelj Nogometnog kluba Varaždin. Uprava je s njime raskrstila prošli tjedan. Mnogi smatraju kako je veliku pogrešku napravila uprava varaždinskog kluba.

Otišao je nakon osvojena dva boda od mogućih 30 u zadnjih deset kola. Zasad je priliku dobio prijelazni dvojac Zoran Kastel i Dario Jertec. Oni će varaždinskog prvoligaša voditi protiv Hajduka i Dinama te u susretu osmine finale Hrvatskog kupa protiv Rijeke.

Prvi susret koji će Kastel i Jertec voditi je onaj protiv Hajduka u subotu (17 sati).

Baš je Jertec za Hajduk igrao od 2008. do 2010. godine. Stigao je kad je trener bio Goran Vučević, kasnije su se izmjenjivali treneri i išlo se na smanjivanje klupskog budžeta. On na smanjivanje ugovora i nije pristao pa je kasnije bio kažnjavan, suspendiran, trčao je i sam po Marjanu.

Bez obzira što u Hajduku nije doživio lijepe stvari, Jertec ostaje gospodin.

- Hajduk je veliki klub i ta atmosfera u Splitu to je nešto nevjerojatno. Dolaskom trenera Bore Primorca igraju dobro. Vrlo su ofanzivni, bočni igrači im se konstantno dižu prema naprijed i to mi se sviđa - rekao je Jertec koji pršti od optimizma prije utakmice.

- Ma idemo pobijediti. Nema tu puno kalkulacija jer ekipa koja se bori za ostanak uvijek daje onaj atom snage više - rekao je Jertec.

No, kako se Dario, koji je do prije osam mjeseci još uvijek igrao, snašao u ulozi trenera?

- Mislim da sam se dobro snašao. Kako su me dečki prihvatili, to morate njih pitati. No, ja nemam ni Uefinu pro licenciju pa sam Kastelu pomoćnik. Moramo podići ove dečke i vratiti im vjeru u sebe. Dečki idu fenomenalno na treningu i nadam se da će to preslikati na utakmici - naglasio je Jertec.

Sigurno će problem jednoj i drugoj ekipi biti teren jer je natopljen od posljedica otpadanja snijega. Još je bivši trener Hajduka Igor Tudor govorio da je varaždinski travnjak oranica, a sada će to biti natopljena oranica.

- Kako nama tako i njima. Mi ćemo svoju igru sigurno prilagoditi terenu i nadam se da će to na kraju uroditi plodom - zaključio je Jertec.

Jertec i Kastel tako ništa ne mogu izgubiti, već mogu samo dobiti. Možda ako ih malo pomazi božica Fortuna od prijelaznog dvojca postati trajni dvojac za drugi dio sezone.