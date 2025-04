Ješe istaknuo hajdukovca: Nije mi jasan, pojavio se iz naftalina

Hajduk je i izgubio i drugu utakmicu za redom i sada mu se Dinamo približio na samo bod. Osijek je bio bolji od Splićana s 2-0 na Opus Areni, a kritike na igrače i igru 'bilih' stižu na sve strane. Uz komentare na ostale utakmice, bivši hrvatski nogometaš Vedran Ješe osvrnuo se na Hajduk u emisiji Stadion.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Navijači ispraćaju igrače Hajduka | Video: Davor Kovačević/24sata

- Vidjelo se odmah da Nail Omerović dominira nad Šimunom Hrgovićem, trebao ga je odmah mijenjati. Roko Brajković mi nije jasan, nije bio tu godinu dana. Svaka čast dečku, ali zadnja dva tjedna se pojavio iz naftalina. Gattuso je ugasio Michelea Šegu, koji je doveden za ozbiljan novac - rekao je Ješe pa dodao:

- Gattuso stalno rotira, stavlja ih na kontra stranu i pozicije. Ne vidim da se nešto promijenilo u igri. Skupljao je bodove, ali sad su u četiri utakmice uzeli samo dva boda. U ekipi Hajduka nema puno igrača koji su osvojili naslov. Nije slučajno da svake godine imaš bodovnu prednost pred Dinamom i Rijekom i ne možeš to materijalizirati. I ove je godine najveći problem pad pod pritiskom.

Osijek i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon toga osvrnuo se i na Dinamovu pobjedu protiv Rijeke.

- Dinamo je nakon dugo vremena odigrao kvalitetnu utakmicu, pogotovo na početku kada je stisnuo Rijeku. To je Dinamo na koji smo navikli, ali ove sezone to nije pokazivao. Rijeka je u drugom poluvremenu došla do zraka, no svejedno jako dobra predstava Dinama - komentirao je Ješe, a osvrnuo se i na spornu situaciju gdje je Kevin Theophile srušio Tonija Fruka:

- Za mene čisti žuti. Drugi žuti i crveni, slobodan udarac za Rijeku. Vjerujem da bi onda utakmica išla drugačije. VAR se nije uključio, ni ne može se, no čudi me. Izgledao mi je kao faul. Za mene čisti faul.

Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vikend derbija nije donio rješenje prvenstva već se ono dodatno zakompliciralo. Dinamo je izašao kao pobjednik ovog kola i sada se skroz vratio u utrku za naslov. Samo je bod iza Rijeke i Hajduka, a u sljedećem kolu igrat će najveći derbi hrvatskog nogometa protiv Hajduka na Poljudu gdje bi 'modre' pobjeda mogla gurnuti na vrh ljestvice.