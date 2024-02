Ješe: Šafariću zamjeram što je Dabri dao da puca, tek je došao. Krila u Dinamu moraju opasnije

U emisiji Stadion Vedran Ješe je gostovao kao stručni komentator te je analizirao susrete 23. kola SuperSport HNL-a.

Rijeka je uvjerljivo pobijedila Lokomotivu 4-0.

- U svim nogometnim segmentima igre su dominirali, pretrčali igrače Lokomotive, zabili puno golova. Lokomotiva je mlada ekipa i to je razumljivo. Rijeka je fantastična ekipa. Zanimljivo je da se 16 različitih igrača Rijeke ove sezone upisalo u strijelce. Imaju veliku širinu igrača koji su u formi ove sezone. Fantastična predstava protiv Lokomotive. Fale još golovi Pašalića, ali tu je Marko Pjaca koji igra fantastično i čini ostale boljima. Imao sam sreće igrati protiv njega. Kad je bio mlađi pokazivao je nevjerojatan potencijal. Ozljede su ga zaustavile. Trebaju mu utakmice nije dovoljno trening. Mislim da će iz kola u kolo rasti - rekao je Ješe za HRT.

Riječani u idućem kolu gostuju kod Dinama.

- Sopić to pametno spušta na zemlju svako kolo. Radi to dobro. Ima mladu ekipu koja može poletjeti. Javnost je svjesna da su veliki kandidati, imaju sada nekoliko ključnih utakmica. Ako misle osvojiti naslov, moraju u Maksimiru napraviti neki pozitivan rezultat. Ja ih vidim do zadnjega kola u borbi za naslov. Što se tiče Lokomotive, od početka se zna filozofija kluba i pokazala se uspješnom. Volio bih da je više takvih klubova u prvoj ligi u kojima bi se mogli razvijati mladi igrači. Svaka im čast na tome.

Sažetak: Rijeka - Lokomotiva 4-0

Hajduk je u Kranjčevićevoj s 2-0 riješio Rudeš.

- Promašili su jako puno prilika i bili su na 1-0 do 90. minute. Rudeš je imao jednu opasnu priliku, ali Hajduk je pokazao dobru igru i imao dosta prilika. Rudeš je napravio lošu selekciju na početku sezone. Sad su doveli iskusne, ali nedovoljno spremne igrače. Sad je malo možda kasno za to. Ja da sam u klubu išao bih na pomlađivanje i stvaranje ekipe za sljedeću sezonu.

Nakon tri tjedna pauze vratio se Marko Livaja.

- Puno je bolji Hajduk s Livajom, znamo koliko znači Hajduku i suigračima. Sad je dobio veliku pomoć u Brekalu koji je odigrao odličnu utakmicu. Okomit, opasan, ubrzao je igru Hajduka i rasteretio Pukštasa. Informacija da je Pukštas pretrčao 13 kilometara u 90 minuta zvuči nevjerojatno. Pokazuje i on da se vraća u formu. Ne komplicira puno s loptom već ubada u prazne prostore, sve pokriva, i Kalik je bio opasan. Išao je agresivno u oduzimanje lopte. Odradio je lavovski posao defenzivno. Sahiti je možda odigrao najlošije, prošlu utakmicu je imao tri asistencije pa povisio očekivanja.

Sažetak: Rudeš - Hajduk 0-2

Dinamo je s minimalnih 1-0 pobijedio Varaždin.

- Prvo poluvrijeme Dinamo je odigrao dosta kvalitetno, ušli su puni samopouzdanja, imali su taj penal. Drugo poluvrijeme slabije, Varaždin se dizao došao do tog penala, no sreća je pratila Dinamo da ne bude neriješeno. Jedino treneru Varaždina Šafariću zamjeram što je Dabro pucao penal. Došao je prije par dana u klub i mislim da ima puno igrača prije njega koji su trebali biti izvođači. Bez obzira na to, Nevistić je izvukao Dinamo i donio mu tri boda.

Dinamo u četvrtak dočekuje Betis u uzvratu.

- Dinamo se mora dignuti. Obrana protiv Betisa u prvoj utakmici je bila odlična, a danas su opet imali greške. Puno je utakmica i puno rotacija, no Dinamova krila moraju biti puno opasnija, smatra Ješe.

Sažetak: Dinamo - Varaždin 1-0

Osijek je razbio Goricu 3-0, kojoj je to već šesti poraz u nizu.

- Upali su u krizu, vidi se da to nije ona Gorica koju smo hvalili. Moraju se sami iščupati, kvalitetu imaju, to je stvar pristupa - zaključio je bivši igrač Dinama, Intera, Zagreba i Zadra.