Jesmo li gledali posljednje od Hayea: Velikan ide u mirovinu?

Tony Bellew je u subotu 5. svibnja pred 20 tisuća ljubitelja boksa u O2 Areni po drugi put pobijedio velikog Davida Hayea i potvrdio svoju nadmoć. Hayemaker je pokleknuo u petoj rundi pa završio u bolnici odmah nakon meča.

Nije to više onaj Haye otprije osam, devet godina kada je odveo Klička do sudačke odluke i kada je bio svjetski prvak. Vrijeme ga je pregazilo i sada je to sasvim jasno. A kako i ne bi. Ima 37 godina i premda to i nisu baš toliko strašne godine za boksača, isto se ne može reći u njegovu slučaju.

Jer, nikad nije bio jedan od većih teškaša. Uvijek je težio oko 100 kilograma, stil je temeljio na velikoj brzini, oštrom oku i izvanrednom osjećaju za prostor, a ne surovoj snazi i eksploziji. Izluđivao je protivnike eskivažama kada bi drsko izmicao udarcima. A takav je i bio. Pomalo drzak i arogantan.

Beskompromisno je govorio što je htio, radio što je htio, pravio show i kao takav stvorio sebi titulu legende boksa. Volio ga netko ili ne, sasvim je nebitno. David Haye velikan je boksa, a čini se da je velikoj karijeri došao kraj. Poslije 28 pobjeda i četiri poraza, dva od njih protiv Bellewa, jedan protiv Klička, čini se da je svemu došao kraj.

Izgleda da smo gledali posljednju priredbu u režiji Hayemakera.

- Ne znam. Jednostavno to nije bio taj osjećaj večeras. Morat ću sjesti i pogledati gdje sam pogriješio, ali večeras me pobijedio bolji boksač - rekao je nakon meča i dao nagovijestiti odlazak.

Nokautirao je Mormecka, Maccarinellija, Ruiza, Chisoru i De Morija, pobijedio Valueva jednoglasnom odlukom, a izgubio od Klička za ujedinjenje pojaseva premda je po mnogima bio bolji. David Haye jedan dio novije boksačke ere bio je sam vrh svjetskog boksa.

Mirovina je najbolja opcija ako se nas pita. Boksač poput Hayea ne bi trebao prosipati ugled ni za kakav novac.