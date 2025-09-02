Jessica Pegula drugi put u nizu osigurala polufinale US Opena

Američka tenisačica Jessica Pegula plasirala se u polufinale US Opena uvjerljivom pobjedom nad dvostrukom Grand Slam prvakinjom Čehinjom Barborom Krejčikovom sa 6-3, 6-3. Za 31-godišnju Amerikanku to je drugo uzastopno polufinale US Opena. Prošle godine je dogurala i do finala u kojem je izgubila od Bjeloruskinje Arine Sabalenka koja bi joj ove godine mogla biti suparnica u polufinalu.

Foto: Mike Frey

Za pobjedu protiv 29-godišnje Čehinje, bivše pobjednice Roland Garros (2021) i Wimbledona (2024), trebala je sat i 27 minuta igre.

- Iskreno, osjećala sam se užasno prije ovog turnira - rekla je Pegula nakon meča.

- Zato sam jako sretna što sam se danas na terenu osjećala puno više kao ja, što mislim da je bilo najvažnije. Nakon što sam se probila do ovih mečeva i ostvarila neke dobre, uvjerljive pobjede, to će mi dati samopouzdanje - dodala je.

Krejčikova, koja se oporavila od ozljede ranije ove godine, spasila je osam meč lopti u napetom meču četvrtog kola, međutim protiv Pegule nije imala dovoljno snage. Pegula će u polufinalu igrati protiv pobjednice susreta između Sabalenke i Čehinje Markete Vondroušove.