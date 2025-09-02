Obavijesti

SVLADALA ČEHINJU

Jessica Pegula drugi put u nizu osigurala polufinale US Opena

Piše HINA,
Jessica Pegula drugi put u nizu osigurala polufinale US Opena
Foto: Mike Frey

Zato sam jako sretna što sam se danas na terenu osjećala puno više kao ja, što mislim da je bilo najvažnije, rekla je Pegula nakon pobjede nad Barborom Krejčikovom

 Američka tenisačica Jessica Pegula plasirala se u polufinale US Opena uvjerljivom pobjedom nad dvostrukom Grand Slam prvakinjom Čehinjom Barborom Krejčikovom sa 6-3, 6-3. Za 31-godišnju Amerikanku to je drugo uzastopno polufinale US Opena. Prošle godine je dogurala i do finala u kojem je izgubila od Bjeloruskinje Arine Sabalenka koja bi joj ove godine mogla biti suparnica u polufinalu.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey

Za pobjedu protiv 29-godišnje Čehinje, bivše pobjednice Roland Garros (2021) i Wimbledona (2024), trebala je sat i 27 minuta igre.

- Iskreno, osjećala sam se užasno prije ovog turnira - rekla je Pegula nakon meča.

- Zato sam jako sretna što sam se danas na terenu osjećala puno više kao ja, što mislim da je bilo najvažnije. Nakon što sam se probila do ovih mečeva i ostvarila neke dobre, uvjerljive pobjede, to će mi dati samopouzdanje - dodala je.

Krejčikova, koja se oporavila od ozljede ranije ove godine, spasila je osam meč lopti u napetom meču četvrtog kola, međutim protiv Pegule nije imala dovoljno snage. Pegula će u polufinalu igrati protiv pobjednice susreta između Sabalenke i Čehinje Markete Vondroušove.

