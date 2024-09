Jeziva Vrsaljkova kalvarija: 'Bio sam na morfiju, vidio kost u koljenu i skoro izgubio nogu...'

Šime Vrsaljko (32) bio je neizostavni "vatreni" Zlatka Dalića na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a danas je ambasador HNS-a nakon što je u proljeće 2023. završio svoju nogometnu karijeru. Iako Vrsaljko nije bio u izrazito staroj igračkoj dobi, teške ozljede ostavile su danak na njegovom tijelu i zato je objesio kopačke o klin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Vrsaljko se emotivno oprostio od 'Vatrenih': 'Nije tajna da sam za srebro u Rusiji žrtvovao koljeno' | Video: KanalRi

U emisiji (Ne)uspjeh prvaka s Mirzom Džombom, bivši "vatreni" detaljno je opisao kalvariju kroz koju je prošao.

- Trebala je to biti rutinska operacija, ništa posebno. Ali sam nakon nje imao povišenu temperaturu sedam dana u nizu. Doktori su mi skinuli flastere s unutarnjeg dijela koljena i vidjeli otvorenu kožu, vidio sam si kost... Opet sam išao doktoru koji me operirao i rekao sam mu: 'Doktore, nešto nije u redu. Imam temperaturu, ne spavam, umirem od bolova i cijelu se noć bacam po krevetu. Kad savijem koljeno, krv mi ide u čarapu. Nešto nije u redu... - sjetio se Vrsaljko, koji je zamalo ostao bez noge.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Doktor mi je opet zašio kožu, ljut i iznerviran stigao sam doma i savio nogu samo kako bih vidio hoće li se to opet izvući.I jest, opet su puknuli šavovi. Ponovno mi je krv počela curiti i vratili su me istom doktoru, koji je rekao da moram na dvije hitne operacije u deset dana. Rekao mi je kako se dogodila infekcija. Odgovorio sam mu: 'Doktore moj, dolazim ovdje sedam dana zaredom i govorim kako nešto nije u redu. I vi me šivate tri puta? Ja sam u tih sedam dana nogu mogao izgubiti, zato sam i išao na hitnu operaciju, infekcija je uhvatila dobar dio noge... I operirani dio hrskavice, i zadnje križne ligamente. Reagirali su u zadnjoj sekundi, izgubio sam osam ili devet kila zbog operacije, završio na morfiju, a nakon toga sam ponovno bio u istoj situaciji kao i nakon prve operacije - zaključio je Vrsaljko.

Vrsaljko je u karijeri odigrao 317 utakmica, od čega najviše za Atletico Madrid (100), dok je za hrvatsku reprezentaciju nastupio 52 puta.