Kustić: Modrić je u Hrvatskoj najveći ikad. Vrsaljko: Teško je, zaboravim da više nisam igrač

Hrvatski nogometni savez i gosti predstavili su u zagrebačkoj Pivani novu himnu hrvatske nogometne reprezentacije. Pjesma "Najbolja kad je najteže" premijerno je predstavljena, a oduševila je prisutne. Izvode je Tiho Orlić i grupa Opća opasnost.

- Ne znam što reći. Čovjek se naježi kad sluša ove riječi, još kad vidimo sport i ove igrače. Ovo je pokazatelj poruka koje mi kao Savez i reprezentacija propagiramo dugi niz godina. Najbolji kad je najteže. Čestitke svima na odlično odrađenom poslu. Naši navijači pronaći će se u pjesmi. Bit ćemo svi uz reprezentaciju i uživat ćemo u ovoj pjesmi - rekao je Marijan Kustić, predsjednik HNS-a.

Zagreb: Predstavljena je službena himna hrvatske nogometne reprezentacije "Najbolja kad je najteže” | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U spotu se u uvodnoj sceni pojavljuje izbornik Zlatko Dalić. Perom i tintom na papir piše: "Najbolji kad je najteže". Na stolu su uz njega tri medalje koje je osvojio s Hrvatskom, srebro iz Rusije, bronca iz Katara i srebro iz Lige nacija u Nizozemskoj. Osim Dalića, u spotu je s broncom iz '98. Aljoša Asanović, potom Luka Modrić sa srebrom iz '18. Tu su i Bruno Petković, Domagoj Vida, Ivica Olić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Mario Mandžukić... Kao i Vedran Ćorluka, koji u spotu biciklira, što mu je omiljeni hobi.

Okupljenima se u Pivani obratio i Šime Vrsaljko, novi ambasador HNS-a i reprezentacije.

- Fenomenalno iskustvo. Sam projekt kad nam je prezentiran... Znao sam da će biti dobro. Sve ono što predstavlja HNS je uvijek bilo fenomenalno. Da će biti ovako dobro, nisam očekivao. Čestitam Tihi Orliću i grupi Opća opasnost. Pjesma je emocija, sve ono što je hrvatska reprezentacija. Slušajući ovu pjesmu i vraćajući se u igračke dane..., ova pjesma pokreće, stvara sinergiju. Mislim da je to fenomenalna stvar - rekao je Šime Vrsaljko.

Nekoliko riječi kazao je i Tiho Orlić.

- U glavi mi je bilo maksimalizirati sve. Napraviti nešto što još nije viđeno. To smo i dobili. Htio sam da ne bude tipična navijačka pjesma. Htio sam napraviti nešto što će ostati. Sad se naježim kad pričam o tome. Htio sam opisati što smo to mi, koja su bila naša stremljenja i nadanja, nas kao države. Htio sam da ne idemo iz perspektive da smo mali, već da smo osvajači medalja, da smo veliki. To je hrvatska reprezentacija i pokazala. Ovo je najveća pozornica ikad izgrađena u Hrvatskoj za snimanje nekog spota. Zahvaljujem i Daliću i igračima što su bili u sportu. Presretan sam kako je sve ispalo i mislim da ovo nije kraj - rekao je Tiho Orlić.

Publici se obratio i Pero Galić, pjevač grupe Opća opasnost.

- Izuzetno smo sretni i zahvalni što smo dobili priliku za ovu pjesmu. Kome ne zaigra srce kad vidi kockice? Nadam se da će pjesma dodatno motivirati i navijače. Sreća što je rock n' roll konačno stigao na svoje mjesto, da poveže ovu priču.

Kustić je nastavio...

- Pokušavam što više biti s reprezentacijom. Mi uistinu jesmo jedna velika obitelj. Ozračje je odlično. Dečki se polako priključuju reprezentaciji. Još tu očekujemo i Luku Modrića. Želimo mu ovim putem da osvoji još jednu Ligu prvaka. On je najveći ikad što se Hrvatske tiče. Odnosi u reprezentaciji su odlično. Jedinstvo, zajedništvo, obitelj, poniznost i, ono najbitnije, domoljublje. Sve to drži nas zajedno i stvara veliki rezultat - rekao je Kustić.

Još nekoliko rečenica kazao je Vrsaljko...

- Sretan sam kao čovjek i bivši reprezentativac. Hvala HNS-u na ukazanom povjerenju. Velika odgovornost. Kao bivši reprezentativac sve ono što sam promovirao kroz nogomet igrajući ga sa svetim dresom... Nastojat ću i u ovoj ulozi prenijeti emociju. Ona je bitna u svemu što radite. Nastavit ću u istom tonu. Ovo ozračje... To je ono što trebamo, to je ono što nas pokreće. Vjerujem da ćemo biti pravi, oni stari. Kako je biti uz teren? I ranije kad sam dolazio u reprezentaciju bilo je slobodnog vremena, a sad ga imamo i napretek. Imam s dečkima bliskost. Na momente zaboravim da više nisam igrač. Morat ću to zatomiti kad krenu utakmice.

Tiho Orlić i Opća opasnost u petak će svirati u Županji. Mjestu gdje je nogomet u Hrvatskoj počeo, gdje je nađena prva nogometna lopta... Simbolično.