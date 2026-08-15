Jokić je još jednom oduševio sve fanove. Ošišao se na 'jedinicu' i vlasnika iznenadio poklonima

Nikola Jokić (31) iskoristio je boravak u rodnom Somboru za posjet frizerskom salonu, no nakon šišanja nije samo ustao sa stolca i otišao. Zvijezda Denver Nuggetsa vlasnika je iznenadila vrijednim poklonima. Darovao mu je svoj potpisani dres te dvije košarkaške lopte s posvetom.

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Vlasnik salona nije skrivao oduševljenje susretom s jednim od najboljih košarkaša današnjice. Fotografije s Jokićem i poklonima objavio je na društvenim mrežama, uz emotivnu poruku. "Neke ljude velikima ne čini samo ono što postignu, već i kakvi ostanu kada dosegnu vrh. Nikola Jokić. Veliki prvak, još veći čovjek", napisao je vlasnik salona.

Nedavno su ga fotografirali vlasnici pekarnice u Somboru. Legendarni košarkaš ondje kupuje peciva odmalena, a priliku za promociju iskoristili su i u poznatoj somborskoj pekarnici. Košarkaš se odmara od naporne sezone i puni baterije u rodnom kraju gdje uživa u balkanskom načinu života.