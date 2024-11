Jokić nakon sjajne predstave sve bliže Magic Johnsonu. Zubac odličan u pobjedi LA Clippersa

Košarkaši Miami Heata doživjeli su novi poraz na domaćem terenu, ukupno treći u četiri utakmice. Sacramento Kingsi su ih svladali rezultatom 111-110 košem Domantasa Sabonisa u posljednjoj sekundi. Litavac je postigao pobjednički koš manje od sekundu prije kraja nakon ofenzivnog skoka. Terry Rozier je pokušao vratiti vodstvo Heatu, no nije uspio pogoditi. Miami je na poluvremenu vodio s 13 poena prednosti, ali gosti su dominirali u trećoj četvrtini. Jimmy Butler vratio je utakmicu u neizvjesne vode, zabivši prvih 10 poena za Miami u posljednjoj četvrtini, izjednačivši rezultat na 99-99.

Miami je imao prednost 110-107 na 38 sekundi prije kraja, ali Malik Monk je brzo zakucao za smanjenje rezultata na -1, dok Butler nije iskoristio priliku na drugoj strani. Kingsi su poveli 10 sekundi prije kraja zahvaljujući Sabonisu. Butler i Tyler Herro ubacili su po 27 poena za Miami, dok je Bam Adebayo pridodao 16 poena i devet skokova. Na strani Kingsa, De'Aaron Fox zabio je 28 poena, a Domantas Sabonis ostvario je double-double s 16 poena i 16 skokova.

Denver bolji od Toronta, Clippersi od Spursa

Nikola Jokić ponovno je briljirao u utakmici kojom je vodio Denver do pobjede protiv Toronta 121-119 s triple-double učinkom (28 koševa, 14 skokova i 13 asistencija). Nuggetsi su pobijedili nakon drame, premda su cijeli susret bili u zaostatku, čak i s -14, da bi na kraju preokrenuli. Na 15,6 sekundi do kraja imali su loptu, Strouter je promašio šut za 121-119, ali Toronto nije uspio iskoristiti posljednjih 12 sekundi. Jokić je ovim ostvario svoj 133. triple-double u regularnom dijelu sezone, treći u novoj sezoni, i sada mu nedostaje samo pet do legende Magica Johnsona. Russell Westbrook je vodeći s 199, dok je Oscar Robertson drugi s 181.

Srbin je otvorio utakmicu zakucavanjem nakon dodavanja Aarona Gordona, a Denver je u jednom trenutku imao +7 (12-5). U drugom poluvremenu Toronto je imao seriju od 10-1, koju je Jokić prekinuo, dovodeći Denver na 85-87. No, gosti su u posljednju četvrtinu ušli s +5. Jokić je četiri minute prije kraja pogodio dva slobodna bacanja za 107-111, ukrao loptu Gradyju Dicku, a Julian Strouter bio je precizan s linije slobodnih bacanja za 109-111.

Denver je konačno poveo nešto više od minutu prije kraja, kada je Peyton Watson pogodio tricu za 118-117. Strouter je zatim bio precizan za 120-119, a jedno slobodno bacanje postavilo je rezultat na 121-119. Watson je napravio ključni prekršaj na 5,5 sekundi do kraja i zaustavio posljednji pokušaj Toronta za pobjedu. Barrett je promašio šut za pobjedu, iako je lopta bila vrlo blizu.

Michael Porter Jr. postigao je 19 poena i uhvatio devet skokova, Russell Westbrook dodao je 21 poen, Christian Braun 17, Watson 16, dok je Strouter zabio 13. Hrvatski košarkaš Dario Šarić bio je jedini igrač Nuggetsa koji nije dobio priliku zaigrati. Na strani Toronta, Grady Dick postigao je 26 poena, Poeltl 24 uz 10 skokova, dok je RJ Barrett ubacio 18 poena, ostvario devet asistencija i uhvatio sedam skokova.

La Clippersi su svladali San Antonio Spurse 113-104, a Ivica Zubac potvrdio je fenomenalnu formu u pobjedničkoj momčadi. Hrvatski košarkaš utakmicu je završio sa 17 poena i 13 skokova.

Chicago Bullsi poraženi su od Utah Jazza na svom parketu 135-126, a sjajnu formu u momčadi Bullsa nastavio je crnogorski centar Nikola Vučević koji je postigao 23 poena i dodao deset asistencija. Utah je do pobjede predvodio Collins s 28 poena i 13 skokova, George je ubacio 33 poena.

Rezultati:

Cavaliers - Bucks 116-114

Wizards - Warriors 112-125

Pistons - Lakes 115-103

Hawks - Celtics 93-123

Nets - Grizzlies 106-104

Heat - Kings 110-111

Bulls - Jazz 126-135

Rockets - Kicks 109-97

Timberwolves - Hornets 114-93

Thunder - Magic 102-86

Pelicans - Trail Blazers 100-118

Mavericks - Paces 127-134

Nuggets - Raptors 121-119

Suns - 76ers 118-116

Clippers - Spurs 113-104