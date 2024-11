Skandal u NBA ligi: Zvijezda Phile fizički napala novinara!

Joel Embiid (30) već je godinama jedna od najvećih zvijezda košarkaške NBA lige. Radi se o sedmerostrukom All-Staru, MVP-ju iz prošle sezone i dvostrukom najboljem strijelcu, ali i igraču sklonom ozljedama zbog čega još nije zaigrao ove godine. Međutim, nakon utakmice Philadelphia 76-ersa i Memphis Grizzliesa u svlačionici je fizički napao novinara Marcusa Hayesa iz lista Philadelphia Inquirer.

Sve je otkrio drugi novinar, Kyle Neubeck iz PHLY Sportsa, a razlog napadu su nedavni Hayesovi tekstovi koji spominju Embiidovog preminulog mlađeg brata.

- Joel je Marcusa prvo napao verbalno riječima: "Možeš reći da loše igram, možeš reći što god želiš o meni kao košarkašu, ali da više nikad nisi uzimao mog mrtvog brata u svoja usta! Ne govori i ne piši o mojoj obitelji! Ne miješaj njih u ovo! Ako želiš sa mnom pričati kao muškarac i pričati o košarci, onda je to nešto drugo - rekao je Embiid Hayesu.

- Ali ako ikad više budeš govorio o mojoj obitelji, imat ćemo pravih problema.

Neubeck je naveo i da se dvojac prepirao dvije minute nakon čega je Embiid nasrnuo na Marcusa na što su morali reagirati suigrači NBA centra i zaštitari.

S obzirom na to da ga Philadelphia plaća skoro 50 milijuna eura, mnogi Embiidu zamjeraju da propušta previše utakmica. Hayes je u zadnjem tekstu žestoko napao američkog košarkaša:

"Joel Embiid stalno ističe da mu je rođenje sina Arthura (4) ključni, prijelomni trenutak karijere. Često govori kako želi ostati upamćen kao velikan kako bi ostavio naslijeđe za dječaka kojem je dao ime po svom mlađem bratu, koji je poginuo u prometnoj nesreći prije deset godina.

Pa, da bi bio velikan u svom poslu, moraš se prije svega pojavljivati na njemu. Embiid je velikan u tome da to ne radi. U njegovoj 11. sezoni u NBA ligi je stalo u jadnom stanju. To jadno stanje odgađa njegov prvi nastup ove sezone. Stupanj prijezira koji Embiid pokazuje za ovu organizaciju, industriju i posebno za navijače koji plaćaju cijelu njegovu plaću je potpuno zapanjujuć. I dok navijači ispunjavaju svoj dio pogodbe, Embiidov je taj da se pojavi i igra košarku. Ali on se niti ne trudi biti to u stanju. To je nevjerojatno zanemarivanje dužnosti.

To je potpuno neprihvatljivo. Philadelphia je navodno grad radnika, plavih ovratnika. Koji šljakerski posao bi dopustio odnos prema njemu kakav pokazuje Embiid? Embiid je najplaćeniji sportaš u povijesti grada, do kraja ugovora će ovdje zaraditi pola milijarde dolara. Usprkos tome, skoro pola radnog vremena se ne pojavljuje na poslu", napisao je i po mnogima prešao granicu dobrog ukusa.

Nakon objave teksta Hayes je primio brojne kritike nakon čega se javno ispričao i promijenio uvod teksta. Embiid mu očito nije zaboravio...