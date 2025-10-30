Jokić odgovorio Amerikancima: Pa i ja skačem i trčim kao svi drugi. Nije sve to bez napora...

Nikola Jokić jedan je od najdominantnijih igrača današnjice i prva zvijezda NBA lige. Trostruki MVP igra fenomenalno i u novoj sezoni te je već počeo sa triple-double učincima. Šut za tri mu je jedina slabija karika ove sezone, a kad namjesti i dalekometne ciljnike bit će favorit za još jednu MVP nagradu. Protiv New Orleansa ostvario je četvrti triple-double za redom uz 21 koš, 12 skokova i 10 asistencija. Amerikanci često naglašavaju kako Jokić "uz malo napora" dominira ligom, a sada je Jokić na to odgovorio.

Foto: Isaiah J. Downing

- Nije bez napora! Mislim da stvarno treba prestati s tim pričama. I dalje trčim kao ostali momci, i dalje skačem kao svi drugi. Nekad mi jednostavno ide, nekad ne. Danas je bila dobra noć za mene, pristojna noć, kako god, ali nikako bez truda - rekao je Jokić pa dodao:

- Svi će dobiti šansu. Ko ima dobru utakmicu, igra. Ko krene dobro, ostaje u ritmu. Mislim da je to jako dobro. Prošlu utakmicu protiv Minnesote završili su neki drugi momci i to je uredu. To tako treba biti.

Iako na terenu izgleda kao da "s pola gasa" zabija koševe i asistira, neupitno je da Jokić jako puno vremena provodi i u teretani i na treninzima. On košarku igra glavom i zato je najbolji, ali bez fizičke spreme njegova genijalnost ne bi došla do izražaja. Ovom izjavom pokazao je da ništa mu ništa nije palo s neba te da se on jako dobro sprema za svaku utakmicu. Napadački su Nuggetsi bolji nego prošle sezone te imaju i dublju klupu pa će Jokić imati i više odmora, a i moći će raspolagati s više opcija u napadu. Ako momčad iz Denvera ovako nastavi, mogli bi ozbiljno ugroziti aktualne prvake na Zapadu.