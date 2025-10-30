Obavijesti

TROSTRUKI MVP

Jokić odgovorio Amerikancima: Pa i ja skačem i trčim kao svi drugi. Nije sve to bez napora...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Nekad mi jednostavno ide, nekad ne. Danas je bila dobra noć za mene, pristojna noć, kako god, ali nikako bez truda, rekao je Nikola Jokić nakon pobjede nad New Orleansom

Nikola Jokić jedan je od najdominantnijih igrača današnjice i prva zvijezda NBA lige. Trostruki MVP igra fenomenalno i u novoj sezoni te je već počeo sa triple-double učincima. Šut za tri mu je jedina slabija karika ove sezone, a kad namjesti i dalekometne ciljnike bit će favorit za još jednu MVP nagradu. Protiv New Orleansa ostvario je četvrti triple-double za redom uz 21 koš, 12 skokova i 10 asistencija. Amerikanci često naglašavaju kako Jokić "uz malo napora" dominira ligom, a sada je Jokić na to odgovorio.

NBA: New Orleans Pelicans at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing

- Nije bez napora! Mislim da stvarno treba prestati s tim pričama. I dalje trčim kao ostali momci, i dalje skačem kao svi drugi. Nekad mi jednostavno ide, nekad ne. Danas je bila dobra noć za mene, pristojna noć, kako god, ali nikako bez truda - rekao je Jokić pa dodao:

- Svi će dobiti šansu. Ko ima dobru utakmicu, igra. Ko krene dobro, ostaje u ritmu. Mislim da je to jako dobro. Prošlu utakmicu protiv Minnesote završili su neki drugi momci i to je uredu. To tako treba biti.

Iako na terenu izgleda kao da "s pola gasa" zabija koševe i asistira, neupitno je da Jokić jako puno vremena provodi i u teretani i na treninzima. On košarku igra glavom i zato je najbolji, ali bez fizičke spreme njegova genijalnost ne bi došla do izražaja. Ovom izjavom pokazao je da ništa mu ništa nije palo s neba te da se on jako dobro sprema za svaku utakmicu. Napadački su Nuggetsi bolji nego prošle sezone te imaju i dublju klupu pa će Jokić imati i više odmora, a i moći će raspolagati s više opcija u napadu. Ako momčad iz Denvera ovako nastavi, mogli bi ozbiljno ugroziti aktualne prvake na Zapadu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

