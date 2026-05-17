Jokić ostao bez MVP titule. Vođa Oklahome ponovo najkorisniji

Shai Gilgeous-Alexander, bek Oklahoma City Thundera, proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) NBA lige za sezonu 2025-26, javlja ESPN. Kanađaninu je ovo druga uzastopna MVP nagrada, čime je postao 14. igrač u povijesti koji je to uspio. U žestokoj konkurenciji nadmašio je Nikolu Jokića iz Denver Nuggetsa i Victora Wembanyamu iz San Antonio Spursa, predvodivši svoju momčad do najboljeg omjera u ligi od 64 pobjede i 18 poraza.

Foto: Alonzo Adams/REUTERS

Gilgeous-Alexander je odigrao još jednu spektakularnu sezonu. U prosjeku je bilježio 31,1 poen, 6,6 asistencija i 4,3 skoka, uz nevjerojatnu učinkovitost šuta iz igre od 55,3 posto. Njegova dominacija nije bila vidljiva samo u osnovnim statistikama.

Napredne metrike, koje mjere ukupan doprinos pobjedama momčadi, poput EPM-a (estimated plus/minus) i "win shares", ove su sezone bile uvjerljivo na njegovoj strani. Uz MVP nagradu, osvojio je i priznanje za najboljeg igrača u ključnim trenucima (Clutch Player of the Year), jer je postigao najviše poena u ligi u zadnjih pet minuta neizvjesnih utakmica, uz fantastičan omjer asistencija i izgubljenih lopti od 19-5 u takvim situacijama.

Konkurencija za naslov bila je iznimna. Nikola Jokić postao je prvi igrač u povijesti koji je vodio ligu po skokovima (12,9) i asistencijama (10,7), uz triple-double prosjek. Victor Wembanyama je jednoglasno izabran za obrambenog igrača godine, s prosjecima od 25 poena i 3,1 blokade. Ipak, SGA je imao jače adute.

Foto: Alonzo Adams/REUTERS

Njegov Thunder imao je znatno bolji omjer od Nuggetsa (64-18 naspram 50-28), a u međusobnim dvobojima bilo je 3-0 za OKC. Iako je Wembanyama bio obrambeni fenomen, SGA je bio elitan na oba kraja terena, a značajna razlika u odigranim minutama (2265 naspram 1866) bila je važan faktor.

Osvajanjem druge uzastopne MVP nagrade, Gilgeous-Alexander se pridružio ekskluzivnom klubu. Prije njega, u posljednjih petnaestak godina to je uspjelo samo Nikoli Jokiću, Giannisu Antetokounmpu, Stephenu Curryju i LeBronu Jamesu. Time je postao tek 14. igrač u povijesti s uzastopnim MVP titulama, čime je zacementirao svoj status jedne od najvećih zvijezda današnjice i potvrdio da je prošlogodišnji naslov prvaka bio tek početak.

*Uz korištenje AI-a