MVP, MVP, odjekivalo je dvoranom u Denverom pred više od sedam tisuća ljudi u čast fantastičnog srpskog košarkaša Nikole Jokića koji igra sezonu karijere.

I još jednom, po tko zna koji put ove sezone, srpski centar je nosio na leđima svoje Nuggetse i vodio ih do pobjede protiv Portlanda (128-109) izjednačivši seriju na 1-1 u osmini finala play-offa NBA lige.

I ovaj put je to bio revolverski obračun između Jokića i Lillarda, Dame-time je zabio više, ali što mu to vrijedi kada su njegovi suigrači zakazali.

Jokić je utrpao 38 koševa uz osam skokova i pet asistencija, Porter je zabio 18, a Millsap 15. Kod Blazersa je Lillard zabio 42 koša uz deset asistencija, McCollum je odradio svoj dio, zabio je 21 koš uz šest skokova, 15 je zabio Powell i to je bilo to od pomoći suigrača. Svi ostali su bili jednoznamenkasti, a tako je nemoguće dobiti Denver.

Iako je Shaquille O'Neal nedavno rekao kako je Joel Embiid za njega MVP, zbog Jokića je na kraju propričao srpski! Legendarni centar je htio na originalan način pohvaliti Jokića pa se potrudio čestitati mu na njegovom jeziku, uz pomoć Google Translatea. Nije bilo baš perfektno, ali petica za trud.

- Sjano igr'o, brate - kazao je Shaquille Jokiću.

Srpski košarkaš ga prvo nije shvatio, ali nakon što je Shaq ponovio, Jokić je zahvalio.

Jokić je još jednom pokazao klasu i da itekako zaslužuje MVP nagradu. Jedan je od najkonstantnijih igrača ove sezone, no u posljednje vrijeme pojavili su se brojni 'stručnjaci' koji smatraju da on to ne zaslužuje. Tvrde da ima i boljih od njega, ali moguće da mu je jedina mana što je skroman i nenametljiv.

Košarkaš iz Sombora je fenomenalan ove sezone, svoju momčad, koja je osakaćena ozljedama, doveo je do trećeg mjesta jakog Zapada uz 26.4 poena uz 10.8 skokova i 8.3 asistencije, dok je u prve dvije utakmice doigravanja na prosjeku od 36 koševa! Osim njega, kandidati za MVP-a su još Steph Curry i Joel Embiid.

Čelnici lige ne bi ništa manje pogriješili ni da nagradu udijele fantastičnom Stephu Curryju koji je s 33 godine najbolji strijelac lige s 32 koša po utakmici. Uz to je dodao 5.5 skokova i 4.8 asistencija. Veliki konkurent njima dvojici bit će i centar Philadelphije Joel Embiid koji je u prosjeku zabijao 28.5 koševa, skupio 10.6 skokova uz 2.8 asistencije.

Ukoliko Embiid ili Jokić budu MVP, bit će prvi centri koji su osvojili tu nagradu nakon Shaquillea O'Neala i 2000. godine. Osim toga, Jokić bi ispisao povijest na ovim prostorima. Niti jedan košarkaš iz ove regije u povijesti NBA lige nije bio blizu MVP nagrade, a bio bi uz to i tek treći Europljanin nakon Dirka Nowitzkog i Giannisa Antetokounmpa.

U drugoj utakmici današnjeg programa Milwaukee Bucksi uvjerljivo su pobijedili Milani 132-98 i došli do 2-0 u seriji. Giannis Antetokounmpo zabio je 31 uz 13 skokova, dok je Forber zabio 22. Kod neraspoloženog Miamija Dedmon je zabio 19, dok su Butler, Robinson i Herro u potpunosti zakazali, a bez pomoći takvih igrača momčad s Floride teško može zaprijetiti Bucksima.