Jokić razmišlja o budućnosti i ostanku u Denveru. Klub mora biti u borbi za vrh iduće sezone

Nikola Jokić u Denver Nuggetsima je od 2015. godine, a dosad se njegov ostanak u Coloradu uglavnom smatrao sigurnim. Ipak, činjenica da još nije potpisao novi ugovor otvorila je prostor za sve više analiza o njegovoj budućnosti. Sports Illustrated objavio je tekst u kojem razmatra mogućnost da trostruki MVP nakon sezone 2026./27. napusti klub.

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Jokić trenutačno ima ugovor koji mu za ovu sezonu donosi 59 milijuna dolara, dok za sezonu 2027./28. ima igračku opciju vrijednu 62,8 milijuna dolara. Očekuje se da bi je mogao odbiti i iskoristiti mogućnost potpisivanja novog, dugoročnog maksimalnog ugovora. Ovog ljeta imao je priliku potpisati četverogodišnje produženje vrijedno 278 milijuna dolara, no odlučio je pričekati. Idućeg ljeta mogao bi potpisati petogodišnji ugovor vrijedan čak 359,5 milijuna dolara.

Upravo odluka o odgodi potpisa daje Jokiću veću kontrolu nad budućnošću. Ako ne aktivira opciju za 2027./28., može postati slobodan igrač i sam birati novu sredinu. Sports Illustrated pritom navodi da zasad nema konkretnih naznaka kako Jokić želi napustiti Denver, ali upozorava da će puno toga ovisiti o rezultatima momčadi u idućoj sezoni.

Foto: ANDREJ CUKIC

Denver će pritom morati pokazati da može ostati konkurentan u borbi za naslov. Momčad je posljednjih godina imala problema sa slaganjem dovoljno dubokog rostera, dok dodatno opterećenje predstavlja porez na luksuz. U međuvremenu je klub ostao i bez Peytona Watsona, a uprava pokušava zadržati momčad sposobnom za borbu na vrhu Zapadne konferencije.

NBA insajder Sam Amick dodatno je otvorio pitanje Jokićeve budućnosti. U podcastu The Athletic NBA Daily govorio je o mogućnosti da situacija postane zanimljiva ako Nuggetsi podbace u sezoni 2026./27. Prema njegovu scenariju, eventualni neuspjeh mogao bi natjerati Jokića da razmisli o tome ima li Denver i dalje momčad sposobnu boriti se za naslov.

Foto: ANDREJ CUKIC

Jokić je tijekom karijere više puta isticao privrženost Denveru, klubu koji ga je izabrao u drugoj rundi drafta 2014. godine. Dosad nije javno pokazivao želju za promjenom sredine, a američki mediji i dalje očekuju da će ostati u Nuggetsima. Ipak, njegova odluka da ne potpiše produženje ovog ljeta znači da će njegova situacija idućeg ljeta biti jedna od važnijih tema u NBA ligi.