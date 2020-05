'Jordanov dokumentarac? Tu ima puno izmišljenih stvari...'

Nakon što su neki bivši suigrači Michaela Jordana rekli kako serijal 'The Last Dance' o posljednjem pohodu Chicago Bullsa na naslov NBA lige sadrži brojne neistine, tu tezu potvrdio je i Sam Smith, autor knjige 'The Jordan Rules' i bivši novinar Chicago Tribunea.

Horace Grant, nekoć igrač Bullsa, rekao je kako je serijal od deset epizoda zapravo fikcija te se naljutio zbog toga što je Jordan rekao kako je upravo on bio Smithov izvor za knjigu 'The Jordan Rules' u kojoj je legendarni košarkaš u nekoliko navrata prikazan u prilično negativnom kontekstu.

Smith je potvrdio kako Grant nije bio jedini izvor za tu knjigu kao što je Michael rekao, a nasmijao se i na Jordanovu izjavu kako bi se on, Dennis Rodman, Scottie Pippen i trener Phil Jackson i godinu nakon 'posljednjeg plesa' i šestog naslova vratili na jednogodišnjem ugovoru da im je vlasnik Jerry Reinsdorf to ponudio.

- To je čista laž. Vidio sam nekoliko stvari u dokumentarcu koje su laži ili su izmišljene. Nisu to velike stvari, no to je film baziran na istinitoj priči. I to je sve, samo je bazirano na istinitoj priči - rekao je Smith za radijsku postaju 95.7 The Game.

Dotakao se i legendarne 'Flu Game', pete utakmice finala 1997. godine za koju je Jordan sad rekao da se radi o trovanju hranom:

- To je besmislica. Ima još stvari, ne želim ulaziti u sve, ali ovo za povratak u sezoni 1998./1999. je potpuna laž. Znam što se dogodilo - rekao je Smith i potvrdio izjave dostavljača upravo te slavne 'otrovane' pizze koji je rekao kako je uvjeren da nema šanse da se takvo nešto dogodilo.

Kako bi potvrdio da Grant nije bio jedini izvor, Smith je naveo kako je znao i neke druge ljude u klubu iz drugih vremena i prilika, a prokomentirao je i navodno ljutitog Pippena koji je bijesan zbog toga kako je prikazan u serijalu:

- Horace je jako tvrdoglav tip i bio je jako blizak sa Scottiejem. Bili su najbolji prijatelji. Mislim da je ovo sve upravo zbog toga, Scottie nije ništa rekao u javnosti, ali Horace priča s njime i mislim da ga zato bran - zaključio je Smith.