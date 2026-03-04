Iran prijeti povlačenjem zbog izraelsko-američkog napada, a stadion Azteca u Mexico Cityju, na kojemu bi trebalo biti otvorenje, još nije dovršen
Još 100 dana do SP-a - ako se uopće održi: Iran prijeti povlačenjem, radovi kasne
Točno 100 dana dijeli nas od početka najvećeg Svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti. Rekordnih 48 reprezentacija, 104 utakmice i tri države domaćina (SAD, Meksiko i Kanada) obećavaju spektakl. Ipak, dok sat otkucava prema 11. lipnju, pripreme su obilježene utrkom s vremenom, uvođenjem revolucionarnih pravila, ratnim sukobima i iranskih najava o povlačenju s turnira.
