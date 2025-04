Još dva kola do kraja regularne sezone NBA lige: Denveru i Clippersima prijeti razigravanje

Indiana Pacersi pobijedili su na svom parketu Cleveland Cavalierse sa 114-112 i na taj način osigurali prednost domaćeg terena u prvom kolu doigravanja za NBA prvaka.

Pacersi su s učinkom 49-31 na četvrtom mjestu, a s obzirom na to da su trećeplasirani New York Knicksi (50-30) sinoć poraženi sa 115-106 na gostovanju u Detroitu, košarkaši Indiane mogu osnovni dio sezone završiti i na trećem mjestu. No, za to će morati pobijediti u preostale dvije utakmice (kod kuće protiv Orlanda i na gostovanju u Clevelandu) te se nadati da će Knicksi izgubiti preostala dva dvoboja (kod kuće protiv Clevelanda, u gostima kod Brooklyna).

Cleveland (63-17) je osigurao prvo mjesto, što je omogućilo trener Kennyju Atkinsonu da odmara svoje glavne igrače. Tako su utakmicu u Indianapolisu s klupe odgledali Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley i Max Strus, no unatoč tome gosti su bili u igri za pobjedu do posljednje sekunde. U zadnjem napadu Jaylon Tyson je promašio šut s poludistance za produžetak.

Tyrese Haliburton predvodio je Pacerse s 23 poena, 10 asistencija i osam skokova, a pogodio je dvije uzastopne trice kojima je Indiana povela 113-107 na nešto više od tri minute prije kraja. Aaron Nesmith je ubacio 22 koša, a Jarace Walker je predvodio pričuvne igrače s 15 poena.

Ty Jerome je bio najbolji stijelac Clevelanda s 24 koša, a De'Andre Hunter je završio dvoboj s 23 poena i 11 skokova.

U svojevrsnoj predigri vjerojatnog obračuna u prvom kolu doigravanja, Detroit Pistonsi su u svojoj Little Caesars Areni sa 115-106 pobijedili New York Knickse. Gosti su veći dio utakmice proveli u vodstvu, koje je sredinom treće četvrtine bilo izraženo s 13 koševa prednosti. No, Pistonsi su već do kraja tog dijela utakmice dostigli Knickse, a onda ih nadigrali u preostalih 12 minuta.

Cade Cunningham je za pobjednike ubacio 36 koševa i dodao osam asistencija, Jalen Duren je imao 18 poena i 13 skokova za Pistonse, a Tobias Harris je postigao 17 koševa.

Karl-Anthony Towns predvodio je Knickse s 25 poena i 10 skokova, ali je imao i sedam izgubljenih lopti. New York je bio bez ozlijeđenih OG Anunobyja (palac) i Josha Harta (koljeno), a pred kraj treće četvrtine je i Jalen Brunson napustio parket nakon što je izvrnuo skočni zglob. No, vratio se u igru i završio dvoboj s 15 koševa uz skroman šut iz igre (5/15).

Važnu pobjedu u obračunu za mjesto u doigravanju u Zapadnoj konferenciji ostvarili su košarkaši Minnesote koji su slavili sa 141-125 na gostovanju u Memphisu, čime su se učinkom izjednačili s Grizzliesima i Golden State Warriorsima (47-33). Jednu pobjedu više imaju Denver Nuggets i LA Clippers (48-32). Dvije od spomenutih pet momčadi će završiti na sedmom i osmom mjestu i morati u dodatno razigravati za mjesto među osam momčadi koje će se boriti za naslov NBA prvaka.

Timberwolevsi su u Memphisu 'eksplodirali' u trećem dijelu utakmice, u kojem su postigli 52 koša (52-25) i time postavili ovosezonski NBA rekord po broju poena u jednoj četvrtini. Goste je do pobjede predvodio Anthony Edwards s 44 koša, a Julius Randle je ostvario 'double-double' s 31 poenom i 10 skokova.

Ja Morant je za Grizzliese postigao 36 koševa, a Desmond Bane je imao 28 poena i devet asistencija. Jaren Jackson Jr. je završio s 23 koša.

Milwaukee Bucksi su došli do šeste uzastopne pobjede svladavši pred svojim navijačima New Orleans Pelicanse s uvjerljivih 136-111. Giannis Antetokounmpo je predvodio domaću momčad s 28 koševa i 11 skokova, a Kevin Porter Jr. je ubacio 20 poena.

Lester Quinones je s osobnim rekordom od 21 koša predvodio Pelicanse, a najbolje učinke u karijeri imali su i Keion Brooks Jr. te Jamal Cain koji postigli po 20 poena. U petom uzastopnom porazu New Orleansa iskazao se i hrvatski reprezentativac Karlo Matković s 'double-double' učinkom od 15 koševa i 10 skokova.

Bucksima (46-34) slijede dva dvoboja protiv Detroit Pistonsa (44-36), prvo u gostima, a onda i kod kuće. Milwaukee treba jednu pobjedu kako bi zadržao peto mjesto.

Važnu pobjedu u borbi za osmo mjesto ostvarili su Atlanta Hawksi, koji su s uvjerljivih 133-109 slavili na gostovanju u Brooklynu. Prvi izbor drafta Zaccharie Risacher ubacio je 23 od svojih rekordnih 38 koševa u prvom poluvremenu. Samo dva dana nakon što je proslavio 20. rođendan, Risacher je šutirao 15/20 iz igre, pogodio šest trica i zabilježio svoju četvrtu utakmicu s 30 ili više poena, najviše među novacima. Trae Young je dodao 24 poena uz 12 asistencija za svoj 50. 'double-double' u ovoj sezoni.

Jalen Wilson izjednačio je svoj ovosezonski rekord s 20 poena, a Netsima su igrači s klupe donijeli 75 poena. Novaci Tosan Evbuomwan i Tyson Etienne završili su s 18 i 16 poena.