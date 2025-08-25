Još jedan Hrvat stiže u Premier ligu? Kontroverzni Grk želi dovesti Dominika Livakovića

Reprezentativna "jedinica" hrvatske nogometne reprezentacije, Dominik Livaković, nalazi se na prekretnici karijere. Nakon dvije sezone u turskom velikanu, čini se da je njegovoj epizodi u Istanbulu došao kraj. Prema pisanju uglednog britanskog lista The Guardian, engleski prvoligaš Nottingham Forest ušao je u poodmakle pregovore s Fenerbahčeom oko transfera 30-godišnjeg vratara, čime bi se Livakoviću konačno mogao ispuniti san o igranju u najjačoj ligi svijeta.

Glavni inicijator transfera je menadžer Nottingham Foresta, Nuno Espírito Santo. Portugalski stručnjak navodno je nezadovoljan dosadašnjim aktivnostima kluba u prijelaznom roku i inzistira na dovođenju iskusnog vratara koji bi stvorio ozbiljnu konkurenciju dosadašnjem prvom izboru, Belgijancu Matzu Selsu. Livaković se u tom planu nameće kao idealno rješenje – vratar s ogromnim iskustvom na međunarodnoj sceni i dokazanom kvalitetom.

S druge strane, situacija u Fenerbahčeu ide mu na ruku. Dolaskom legendarnog Joséa Mourinha na klupu turskog kluba, Livaković je izgubio status neupitnog prvotimca. "The Special One" je u kvalifikacijskim i prvenstvenim utakmicama na početku sezone prednost dao domaćem vrataru İrfanu Canu Eğribayatu. Ovaj potez jasan je signal da Mourinho ne računa ozbiljno na Hrvata, što je potaknulo Livakovića da potraži novu sredinu gdje će imati zajamčenu minutažu. Ključni motiv za odlazak je osiguravanje statusa prvog vratara "Vatrenih" za nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Nottingham Forest pokazuje interes za Livakovića. Klub s City Grounda pokušao ga je dovesti i u ljeto 2023. godine, dok je na klupi sjedio Steve Cooper, no transfer se tada nije realizirao. Sada su se okolnosti promijenile i čini se da su pregovori puno ozbiljniji.

Kvalitete hrvatskog vratara nisu prošle nezapaženo ni kod najvećih imena. Legendarni Peter Schmeichel, po mnogima najbolji vratar u povijesti Premier lige, bio je oduševljen Livakovićevim izvedbama na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

- On je jedan od onih igrača koji sada stupaju na svjetsku scenu. Bio je jako, jako dobar i bio bih iznenađen da ostane u Dinamu. To je vratar za kojim će se otimati mnogi klubovi. Protiv Brazila u raspucavanju bio je heroj - izjavio je tada Schmeichel.

Upravo su ga te herojske obrane protiv Brazila i Japana lansirale u orbitu i privukle pažnju klubova poput Manchester Uniteda i Tottenhama, no konkretan transfer u Englesku do sada je izostajao.

Prema dostupnim informacijama, Nottingham Forest i Fenerbahçe razmatraju nekoliko opcija, uključujući posudbu s pravom otkupa. Turski klub otvoren je za prodaju, a očekuje se da bi odšteta mogla biti slična iznosu koji su platili Dinamu, s tim da se Livakovićeva tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 9 milijuna eura.

Za Livakovića, koji je u 72 nastupa za Fenerbahçe 26 puta sačuvao mrežu netaknutom, prelazak u Nottingham Forest bio bi deveto pojačanje kluba ovog ljeta. Klub, u vlasništvu kontroverznog grčkog brodovlasnika Evangelosa Marinakisa, već je potrošio preko 140 milijuna eura na nove igrače, što pokazuje ozbiljne ambicije za nadolazeću sezonu.