Još jedan igrač Betisa propušta utakmicu s Dinamom! Španjolci u Zagrebu sa samo 11 seniora?

Dinamo u četvrtak dočekuje Betis i pokušat će na Maksimiru obraniti prednost 1-0 iz Seville. Iako je Betis na papiru bio najteži protivnik u nokaut fazi Konferencijske lige, loša forma i veliki broj ozlijeđenih igrača kod španjolskog kluba doveli su Dinamo u jako dobru situaciju. Dva dana uoči uzvratne utakmice novi problemi snašli su Betis.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a

William Carvalho propustio je utakmicu s Alavesom u nedjelju zbog ozljede mišića, a nije se pojavio ni na treningu u ponedjeljak. Betis kao ni u prvoj utakmici ne može računati na Isca, Marca Bartru, Guida Rodrigueza, Abnera i Ayozea Pereza, a treći žuti karton zaradio je i stoper Pezzella.

Španjolci za Europu nisu prijavili igrače koji su došli u zimskom prijelaznom roku, a to su: Sokratis, Pablo Fornals, Chimy Avila, Youssouf Sabaly i Sergi Altimira.

Sve je to dovelo do situacije da u Betisu mogu računati na samo 11 seniorskih igrača, a to su: Hector Bellerin, Juan Miranda, Chadi Riad, Johnny Cardoso, Marc Roca, Nabil Fekir, Rodri, Abde Ezzalzouli, Willian Jose, Cedric Bakambu i Aitor Ruibal. Sve je izglednije kako će Betis u Zagreb doputovati s velikim brojem juniora i članova B momčadi.