Još jedan kapetan opet u HNL-u: Zoran Nižić potpisao za Šibenik

Od prosinca 2012. do kolovoza 2018. godine nosio je dres Hajduka, a prema Transfermarktu je u dresu 'bilih' odigrao 138 utakmica uz 11 golova i četiri asistencije. Šest godina nije ga bilo u HNL-u, a bivši kapetan splitske momčadi Zoran Nižić (35) sad je potpisao za Šibenik!

Iz Hajduka je za 800.000 eura otišao put Ahmata Groznog u Rusiju 2018. godine, a tamo se zadržao sve do lipnja 2023. godine kad je napustio klub. Uzeo je pauzu od godinu dana, onda je potpisao za kazahstanski Kizilžar i tamo ostao još godinu.

Odigrao je i dvije utakmice u dresu hrvatske nogometne reprezentacije i to obje prijateljske pobjede protiv Meksika. Donijet će veliko iskustvo u zadnji red momčadi sa Šubićevca, a izabranicima Rajka Vidovića bit će to potrebno u borbi za ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Još jedan je to bivši kapetan HNL kluba u elitnom rang domaćeg nogometa - bivši kapetan Osijeka Mile Škorić (33) stigao je u Rijeku, bivši kapetani Dinama Domagoj Antolić (34) i Leonardo Sigali (37) su u Lokomotivi, a bivši kapetan Hajduka Mario Maloča (35) je u Gorici.