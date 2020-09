Još jedan njujorški 'comeback'! Borbeni Borna prošao u 3. kolo

Šesti tenisač svijeta Stefanos Tsitsipas stoji na putu Borni Ćoriću do osmine finala US Opena nakon što je Hrvat u četiri sata i 20 minuta igre pobijedio Argentinca Juana Ignacija Londera

<p><strong>Marin Čilić</strong>, <strong>Donna Vekić</strong>, sad i <strong>Borna Ćorić</strong>. Hrvatski tenisači ove su se godine na US Openu očito specijalizirali za preokrete. Borna je u noći na četvrtak po hrvatskom vremenu nakon maratonskih četiri sata i 20 minuta izbacio Argentinca <strong>Juana Ignacija Londera</strong>.</p><p>Ćorić je pobijedio 7-5, 4-6, 6-7 (5-7), 6-2, 6-3 i u borbi za osminu finala igrat će protiv šestog igrača svijeta, Grka <strong>Stefanosa Tsitsipasa</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna pjeva s Rozgom</strong></p><p>Mogao je naš 27. nositelj puno lakše do pobjede protiv igrača kojemu je zemlja prva podloga, ali imao je dvostruki break u trećem setu nakon kojega je puno ranije mogao završiti posao, ali i ovako je pobjeda slatka i važna.</p><p>Ćorić nije bio u trećem kolu Grand Slama od Roland Garrosa prošle godine. U Wimbledonu nije nastupio zbog ozljede, a lani je u New Yorku ispao u drugom kolu. U Australiji je, pak, izletio već u prvom meču.</p><p>Ovom će pobjedom napredovati u Top 30, a protiv Tsitsipasa će morati prikazati puno bolju igru želi li do četvrtog kola. U jedinome dosadašnjem međusobnom meču na Mastersu u Rimu 2018. Borna je predao meč zbog ozljede pri vodstvu Grka 4-1.</p><p>Najbolji tenisač svijeta <strong>Novak Đoković</strong> izgubio je prvi set protiv Britanca <strong>Kylea Edmunda</strong> u tie-breaku, ali onda je dodao gas i nakon nešto više od tri sata muke prošao u treće kolo 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-2, gdje ga čeka Nijemac <strong>Jan Lennard Struff</strong>.</p>