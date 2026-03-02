Skandal! Tottenham kažnjen s 30.000 eura zbog navijača! Spursi pod uvjetnom zabranom prodaje ulaznica, a na pomolu dvoboj s Atleticom u Ligi prvaka
Još jedan problem za Tudorov Tottenham. Kaznila ih je Uefa
Europska nogometna federacija (Uefa) kaznila je engleskog prvoligaša Tottenham, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, sa 30.000 eura zbog ponašanja navijača tijekom gostujuće 2-0 pobjede protiv Eintrachta u siječnju u Ligi prvaka. Uefa je kaznila Spurse zbog 'rasističkog ili diskriminirajućeg' ponašanja.
Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" izrekla je londonskom klubu i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, koja će se provoditi samo ako se sličan incident dogodi unutar uvjetnog razdoblja od jedne godine.
Tottenham u osmini finala Lige prvaka očekuje ogled protiv Atletico Madrida. Prva utakmica je 10. ožujka u Madridu, a uzvrat je 18. ožujka u Londonu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+