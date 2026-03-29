Još jedan skandal u hrvatskom sportu! Govori se o namještanju utakmice u najvišem rangu

Nakon niza optužbi na Hrvatski skijaški savez i direktora Vedrana Pavleka, sada je završnica regularnog dijela prvenstva u ženskoj odbojci ostala u sjeni teških optužbi za namještanje. U središtu skandala našla se najdominantnija ekipa lige, zagrebačka HAOK Mladost. Sporna utakmica 17. kola hrvatske Superlige, odigrana u Splitu protiv domaće ekipe Brda, pokrenula je lavinu reakcija i dovela do pokretanja stegovnog postupka, bacivši ozbiljnu sumnju na regularnost natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:32 Timovi se natječu uz prskanje na plutajućem odbojkaškom terenu u Sloveniji | Video: 24sata/reuters

Neočekivan poraz u Splitu

Iako se na papiru očekivao rutinski sraz Davida i Golijata, ishod je bio sve samo ne očekivan. Ekipa Mladosti, koja je do tog trenutka suvereno držala vrh ljestvice sa šest bodova prednosti i već osiguranim izravnim plasmanom u polufinale doigravanja, u Split je doputovala u punom sastavu. No, ono što se potom dogodilo na terenu iznenadilo je mnoge. Trener Mladosti Riccardo Boieri odlučio je na klupi ostaviti čak sedam svojih ponajboljih igračica i suprotstaviti se motiviranim Splićankama s drugom postavom.

Zagreb: Mladost i Dinamo sastali se u polufinalu Kupa Hrvatske za odbojkašice | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Domaća ekipa u taj je dvoboj ušla kao osmoplasirana, u grčevitoj borbi za šesto mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje. Njihovi izravni konkurenti, karlovački Kelteks i Osijek, s nestrpljenjem su iščekivali vijesti iz Splita. Međutim, na parketu se odvijala potpuno drukčija priča. Splićanke su iskoristile neočekivani poklon i slavile s uvjerljivih 3-0. Ono što posebno bode u oči jest ponašanje trenera Boierija koji nakon tijesno izgubljenog prvog seta nije napravio nikakve promjene. Nije reagirao ni kada je njegova ekipa glatko poražena u drugom setu, a u trećem nije čak iskoristio ni pravo na drugu minutu odmora, dok su ključne igračice ostale sjediti do kraja.

Pomutnja na ljestvici i žestoke reakcije

Pobjeda od 3-0 donijela je ekipi Brda tri ključna boda, čime je na ljestvici preskočila i Osijek i Kelteks, došavši u situaciju da u posljednjem kolu sama odlučuje o svojoj sudbini. Tu su priliku i iskoristili te pobjedom u Dubrovniku osigurali plasman u doigravanje. Da je Mladost, kao što se očekivalo, pobijedila u Splitu ili čak izgubila 3-2, u doigravanje bi se plasirale odbojkašice Kelteksa iz Karlovca.

Foto: Sasa Miljevic

Ogorčeni ovakvim raspletom, iz karlovačkog kluba nisu sjedili prekriženih ruku. Goran Zec, trener Kelteksa, potez Mladosti nazvao je "izrežiranim", dok je Davor Petračić, jedan od glavnih sponzora kluba, podnio službeni zahtjev Hrvatskom odbojkaškom savezu za pokretanje stegovnog postupka. Dokument je proslijeđen i Hrvatskom olimpijskom odboru, Ministarstvu turizma i sporta te Sportskoj inspekciji. Petračić je u zahtjevu istaknuo kako je u kladioničarskim krugovima zabilježen listić s uplatom od 500 eura na pobjedu Brda, koji je donio dobitak od 5000 eura, te zatražio da se ispita je li dobitak povezan s akterima utakmice.

Savez pokrenuo postupak

Iz tabora Mladosti stiglo je neslužbeno objašnjenje kako je trener Boieri odmarao ključne igračice za finale Kupa, koje se igralo tjedan dana poslije i koje je Mladost na kraju i osvojila. Međutim, taj je argument klimav s obzirom na to da je iduća prvenstvena utakmica bila na rasporedu tek za deset dana, što je bilo dovoljno vremena za odmor.

Foto: Sasa Miljevic

Hrvatski odbojkaški savez potvrdio je da je zaprimio prijavu i pokrenuo postupak.

- Direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza, Valentina Bifflin Koljnrekaj, dana 25. ožujka 2026. godine podignula je Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv trenera HAOK Mladost, kao i protiv kluba. U skladu s navedenim, gore imenovanima upućen je i Poziv za davanje pisane obrane, stoji u odgovoru HOS-a.

*uz korištenje AI-ja