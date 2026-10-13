Giovanni Stroppa dobio je otkaz nakon poraza od Atalante, a klub je s 6 poraza iz 6 utakmica zakucan na dno Serie A. Ostvario je promociju u najviši rang prošle sezone, ali vrlo loše je ušao u nove izazove
Još jedan talijanski prvoligaš je otpustio trenera! Stroppa je čak četvrti u nizu ove sezone u Italiji
Giovanni Stroppa, 58-godišnji dosadašnji strateg Venezije, više nije trener tog talijanskog kluba koji se prošle sezone vratio u elitnu Serie A. Razlaz Stroppe i Venezije se dogodio nakon poraza u Bergamu od Atalante 1-3 u ponedjeljak. Time je Venezia ostala na samom dnu ljestvice te je jedina momčad u ligi koja ima svih šest poraza u šest nastupa.
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Stroppa, nekadašnji vezni nogometaš Milana, Lazija i Genoe, u Veneziju je stigao prošle godine te je s tim klubom osvojio naslov prvaka Serie B. Prije Venezije Stroppa je radio u brojnim talijanskim klubovima, uglavnom u drugoligaškom okruženju.
Ranije su se u aktualnoj sezoni već dogodile tri trenerske smjene u Serie A. Otišli su Fabio Grosso iz Fiorentine, Domenico Tedesco iz Bologne i Carlos Cuesto iz Parme.
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